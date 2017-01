Juventus / Calciomercato news: c'è l'offerta del Marsiglia per Evra, assalto a Kolasinac (oggi, ultime notizie)

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: OFFERTA DEL MARSIGLIA PER EVRA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Il futuro di Patrice Evra sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il club bianconero ha dato carta bianca al giocatore che può decidere in perfetta autonomia quale squadra scegliere in questa sessione di calciomercato, senza nessuna cifra da versare nelle casse della squadra torinese. Nella giornata di ieri, come riportato da 'Calciomercato.com' Beppe Marotta ha incontrato l'entourage di Evra per discutere delle ultime proposte arrivate per il terzino e quella più consistente sembra provenire dalla sponda francese con il Marsiglia che ha fretta di chiudere per un giocatore esterno entro il 31 gennaio. Il Marsiglia, tra l'altro, ha già presentato l'offerta ad Evra: contratto da 18 mesi per il giocatore francese che sembra sempre più propenso ad accettare e tornare in Francia. La Juventus pensa già a come sostituirlo contattando l'Atletico Madrid per Vrsaljko ma difficilmente la trattativa si snoderà entro la fine di questo mese.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: ASSALTO A KOLASINAC (OGGI 25 GENNAIO 2017) -La Juventus aspetta di cedere Evra per puntare subito un altro giocatore in questa sessione invernale del calciomercato. L'esterno ovviamente partirà da Torino a parametro zero, e sembra interessato all'offerta del Marsiglia. Intanto, come rivela 'TuttoSport' la dirigenza bianconera è pronta al colpo Kolasinac: il giocatore dello Schalke'04 è stato già bloccato dalla Juventus per il mese di giugno quando potrebbe arrivare a Torino a parametro zero ma Marotta tenterà di anticipare il suo arrivo entro il 31 gennaio. Il club bianconero ha già messo sul piatto un indennizzo da cinque milioni di euro tra parte fissa e bonus senza dover attendere altri sei mesi per arrivare al cartellino di Kolasinac. Per paura di perdere il giocatore a parametro zero il club tedesco potrebbe anche accettare questa offerta da parte della Juventus, considerando che i bianconeri poi potrebbero puntare su Rodriguez del Wolfsburg.

