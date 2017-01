Juventus/ calciomercato News, Pellegrini: Mandzukic? È incedibile! Keita? C’è la concorrenza di Milan (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI SANTE PELLEGRINI (ESCLUSIVA) – La Juventus è sicuramente tra i club più attivi in questa finestra di calciomercato invernale: tanti i colpi ipotizzati per le prossime settimane, e altrettanti quelli ipotecati in vista della finestra estiva, oltre che diversi nomi in pronta uscita dalla casa bianconera. Tra i nomi più caldi accostati alla Juventus negli ultimi giorni vi è senza dubbio quello di Ricardo Rodriguez terzino elvetico di proprietà del Wolfsburg, una trattativa che peròs i annuncia in salita per diverse pretese economiche fatte dal club tedesco. Oltre al lui le ultime indiscrezioni di calciomercato riportano l’interessamento anche su Keita, esterno della Lazio, in aperta rottura con il club biancoceleste, ambito però anche dal Milan di Montella. I tifosi bianconeri invece guardano in casa e chiedono a gran voce la riconferma di Mandzukic, attaccante sempre utile, importante per la squadra. Tra i nomi in uscita però rimangono quelli di Lemina, oltre che di Dani Alves, molto cercato da diversi club cinesi. Per approfondire tutti questi argomenti abbiamo sentito l'agente Sante Pellegrini: eccolo nell’intervista esclusiva di calciomercato rilasciata a noi de IlSussidiario.net.

Che mi dice di Ricardo Rodriguez, il terzino che piace alla Juventus dal Wolfsbug, potrebbe arrivare alla Juventus? Potrebbe anche arrivare nonostante il Wolfsburg chiede una cifra attorno ai venti milioni. Non è poco ma la Juventus non aveva speso poco neanche per l'acquisto di Alex Sandro. Ricardo Rodriguez è un terzino di valore, la Juventus potrebbe anche cercare di comprarlo.

La Juventus vuole Keita per il calciomercato estivo? La Juventus potrebbe comprare Keita ma ci sarà la concorrenza del Milan e di altri top club europei. Bisognerà vedere dove finirà Keita che è un giocatore molto promettente, molto forte che potrà ancora migliorare in futuro. Un giocatore molto maturato anche dal punto di vista del carattere, umanamente ultimamente.

Come si è evoluto il rapporto tra il giocatore e il club biancoceleste? C'è una situazione difficile tra Keita e la Lazio. La Lazio ha sbagliato a non rinnovargli in contratto quando doveva. Ora è in una posizione difficile visto che a Keita scadrà il contratto nel 2018. La Lazio non potrà che cedere il giocatore prima del 2018 per evitare di perderci. E' logico che in questi casi c'è rancore tra le due parti, quantomeno un po' di tensione con Keita magari propenso a andare a giocare in un altro club.

Mandzukic appare incedibile a sentire i tifosi bianconeri? In questo caso la Juventus deve ascoltare i tifosi. Mandzukic è attaccante forte, che si sacrifica per la squadra, con tanta esperienza internazionale, un giocatore con diversi successi nella sua carriera. Una cosa non da poco.

Lemina potrebbe essere venduto in questo calciomercato? Sarebbe meglio secondo me. Vedendo il centrocampo di grande valore delle scorse stagioni alla Juventus non posso spiegarmi perchè ci sia Lemina in questo reparto bianconero attuale. Forse quindi è meglio che lasci la Juventus.

Dani Alves pronto a salutare e partire per la Cina? In effetti Dani Alves era più ideale per il campionato spagnolo, nel ruolo di terzino destro non ha fatto così bene alla Juventus. Nella Liga bisogna avere doti più offensive, più congeniali a lui, il nostro campionato è molto diverso.

La Juventus sarebbe quindi contenta di cederlo? Se si aggiunge l'età e il suo rendimento si può capire come una sua partenza verso la Cina possa essere probabile. Dani Alves doveva aggiungere la sua esperienza internazionale alla Juventus. Una Juventus sempre proiettata verso obiettivi internazionali, verso la Champions. Di fronte a un'offerta dalla Cina quindi anche la società bianconera sarebbe propensa a cederlo.

(Franco Vittadini)

