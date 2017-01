MILAN / Calciomercato news: spunta l'idea Giaccherini, accordo con il Watford per Niang (oggi, ultime notizie)

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: SPUNTA L'IDEA GIACCHERINI (OGGI 25 GENNAIO 2017) - M’baye Niang sembra sempre più lontano dal Milan ed il club rossonero sta pensando a delle idee low cost per sostituirlo in attacco. Secondo quanto riportato da 'Premium Sport' la dirigenza rossonera sta pensando ad Emanuele Giaccherini, attualmente al Napoli che non sta però trovando spazio nella squadra allenata da Maurizio Sarri. Il costo del cartellino dell'esterno non è particolarmente elevato, il Milan potrebbe chiedere al Napoli un prestito secco fino a giugno, poi Giaccherini tornerenne in azzurro. Convincere Aurelio De Laurentiis non sarà facile in pochi giorni, le alternative sono sempre Ocampos e Dark Lazovic, entrambi del Genoa ma anche in questo caso non sarà affatto facile convincere i rossoblù con Niang sempre più vicino ad un club di Premier League. I rossoblù hanno già ceduto Pavoletti, Preziosi non potrà cedere un altro attaccante in vista della seconda parte di stagione.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: NIANG, ACCORDO CON IL WATFORD (OGGI 25 GENNAIO 2017) -Il Milan è intenzionato a cedere Niang in questa sessione invernale del calciomercato, e nelle ultime ore pare si sia arrivati ad una svolta. Secondo quanto riportato da 'Premium Sport' è stato trovato l'accordo con il Watford per il prestito dell'attaccante: prestito oneroso a settecento mila euro con un diritto di riscatto fissato a quindici milioni. Intanto in casa Watford è in corso un vertice per parlare di Ighalo: West Bromwich per lui, ma anche e soprattutto la Cina che non avrebbe problemi a spendere un'ottima cifra per portarlo in Oriente. In questo modo il Watford di Mazzarri avrebbe la possibilità di chiudere la trattativa per Niang, anche se l'accordo con il club rossonero è stato già trovato. Intanto manca ancora il sì del giocatore che nelle ultime ore ha ricevuto anche delle offerte dal Southampton e dalla Cina che sarebbero disposti a mettere sul piatto un'ottima cifra per l'attaccante.

