Milan / Calciomercato news: Mihajlovic chiede Niang, il piano della Juve per Donnarumma (oggi, ultima notizie)

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: MIHAJLOVIC CHIEDE NIANG, NO ALLO SCAMBIO CON LJAJIC (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Niang sembra essere ormai destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato ed oltre al Genoa pare che nelle ultime ore si sia fatto avanti anche il Torino di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato da 'TuttoSport' il tecnico serbo avrebbe chiesto l'attaccante rossonero e sta premendo per non accettare le proposte della Premier League e restare in Italia, sponda granata. C'è già stato un contatto tra Milan e Torino per discutere di Niang, ma i rossoneri avrebbero chiesto uno scambio con Iago Falque o con Ljajic. Il presidente Cairo ha detto no allo scambio, visto che non vuole cedere nessuno dei suoi attaccanti esterni, garanzie di Mihajlovic in questa seconda parte di stagione. Difficile che questa operazione si concretizzi entro la prossima settimana visto che solo i granata possono cambiare le carte in tavola accettando lo scambio Niang-Iago Falque o Ljajic, con quest'ultimo che piace molto a mister Montella, fin dai tempi della Fiorentina.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: IL PIANO DELLA JUVE PER DONNARUMMA (OGGI 25 GENNAIO 2017) -La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare Gianluigi Donnarumma, come erede di Buffon. Come riporta 'TuttoSport' questa mattina pare che il club bianconero abbia già un piano per arrivare al cartellino del portiere del Milan. Beppe Marotta e Fabio Paratici vorrebbero infatti sfruttare il cosiddetto 'vuoto istituzionale' del Milan, ovvero la situazione di stallo rossonero in attesa dell'acquisizione da parte dei cinesi per convincere sia Donnarumma che l'agente Mino Raiola. Il Milan valuta il cartellino del portiere, che compirà diciotto anni tra poco, almeno sessanta milioni di euro ma Marotta è pronto a mettere a segno un piano ad hoc per strappare il portiere dal club rossonero visto che è considerato l'erede di Buffon quando quest'ultimo deciderà di smettere. Bisognerà capire quali sono le intenzioni di Mino Raiola, che davanti ad un'ottima offerta difficilmente lascerà Donnarumma a Milano.

© Riproduzione Riservata.