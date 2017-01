NAPOLI / Calciomercato news: l'agente di Giaccherini vuole chiedere la cessione, Gabbiadini verso la Premier (oggi, ultime notizie)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: L'AGENTE DI GIACCHERINI VUOLE LA CESSIONE (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Emanuele Giaccherini non ha trovato molto spazio al Napoli da quando è arrivato nella sessione estiva del calciomercato ma ora il suo entourage non ci sta più. Il giocatore si aspettava molto di più dall'esperienza a Napoli e quindi la sua avventura potrebbe concludersi prima del previsto. L'agente di Giaccherini, Furio Valcareggi, ha parlato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' aprendo ufficialmente alla cessione del giocatore: "Ho capito che Emanuele non giocherà praticamente mai col Napoli. Con Sarri c'è grande stima e non voglio creare alcuna polemica, ma nel prossimo weekend incontreremo Giuntoli e chiederemo la cessione" le parole dell'entourage di Giaccherini. Il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in Serie A, in estate c'erano delle valide alternative ma bisognerà trovare una squadra che possa permettersi lo stipendio di Giaccherini. "Se c'è la possibilità di rimanere in Italia sarebbe ok, anche se serve un progetto ambizioso" conclude Valcareggi.

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: GABBIADINI VICINO ALLA PREMIER LEAGUE (OGGI 25 GENNAIO 2017) -Manolo Gabbiadini sembra essere destinato alla Premier League per la seconda parte di stagione. Secondo quanto rivelato da 'Rai Sport' pare che l'attaccante del Napoli sia vicinissimo al Southampton, la squadra che lo ha voluto di più in questa sessione invernale del calciomercato. Gli inglesi hanno offerto sedici milioni di euro più quattro di bonus e queste sono ore decisive per il buon esito della trattativa. Proprio in queste ore pare ci sia un summit di calciomercato, le due squadre stanno limando i dettagli per trovare l'accordo in tempi brevi. Gabbiadini si trova infatti a Milano per sfruttare la giornata di riposo e seguire da vicino le trattative che lo riguardano insieme ai suoi agenti. Domani Gabbiadini dovrà tornare a Castelvolturno ma tutto sarà legato alla trattativa con il Southampton perchè se dovesse arrivare l'accordo totale allora il giocatore si trasferirà definitivamente in Inghilterra.

© Riproduzione Riservata.