Napoli/ Calciomercato News, Lorenzo Insigne non rinnova? (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NUOVO INCONTRO PER INSIGNE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 GENNAIO 2017 – Una delle questioni più spinose vissute dal Napoli in questa finestra di calciomercato invernale riguarda certamente il rinnovo dei contratti in scadenza. Tra questi su tutti la priorità è rivolta a Lorenzo Insigne, il cui rapporto con il Napoli terminerà ufficialmente il 30 giugno del 2019. La volontà del club partenopeo sarebbe quella di prolungare il contratto del fantasista della Nazionale blindandolo per farne una bandiera, date anche le origini di Insigne, nato appunto a Frattamaggiore. Il numero 24 azzurro ha dimostrato di saper fornire un contributo importante alla squadra collezionando 27 presenze, 6 reti e 7 assist vincenti per i compagni fino a questo punto della stagione ma il nodo riguarda la richiesta di adeguamento dell'ingaggio. Il Napoli vuole incontrare nuovamente l'entourage di Insigne per trovare l'intesa migliore visto che al momento ballerebbe un milione di euro rispetto alla chiesta da 5 milioni di euro di stipendio annui.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GIACCHERINI VERSO IL TORINO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 GENNAIO 2017 – L'avventura di Emanuele Giaccherini al Napoli potrebbe essere già terminata dopo che il centrocampista è arrivato in estate dal Sunderland dopo un buon prestito al Bologna. Il calciatore però ha raccolto solo nove spezzoni ed è sembrato totalmente al di fuori dei moduli di Maurizio Sarri per caratteristiche e tempi di inserimento. Emanuele Giaccherini è un esterno d'attacco che Antonio Conte ai tempi della Juventus ha trasformato in interno di centrocampo, più adatto però a giocare a cinque che a tre. Ora su di lui sembra che ci sia il Torino che sarebbe pronto a prendere un altro esterno dopo aver già acquistato Juan Manuel Iturbe. Rimane forte però il pressing anche del Milan e della Fiorentina. Staremo a vedere se si troverà un accordo, fatto sta però che al Napoli Emanuele Giaccherini non è felice. Anche perchè il fatto di non giocare mai gli ha fatto perdere anche un posto in Nazionale che era invece assicurato fino all'anno scorso.

