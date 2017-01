Napoli / Calciomercato news, Gabbiadini: non so ancora dove giocherò. Neto come vice-Reina? (oggi, ultime notizie)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA MANOLO GABBIADNI (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Il futuro di Manolo Gabbiadini è ancora un punto di domanda. L'attaccante è in uscita dal Napoli in questa sessione di calciomercato ma la sua destinazione non è ancora stata decisa. Come riportato da 'Il Mattino' quest'oggi l'attaccante è partito in aereo alla volta di Milano dove si svilupperanno tutte le trattative che potrebbero portarlo in una squadra lontano da Napoli. Manolo Gabbiadini prima della partenza avrebbe incontrato dei tifosi azzurri e alla domanda 'Dove giocherai?' ha risposto 'Ancora non so niente'. L'idea è quella di trovare una squadra per rilanciarsi e tornare protagonista, il Southampton sembra essere il club più interessato al cartellino dell'ex attaccante della Sampdoria ma per ora la cifra messa sul piatto non soddisfa pienamente il Napol, visto che De Laurentiis non vuole certo svendere il suo attaccante. Nelle prossime ore si potrà capire qualcosa di più, la sua presenza a Milano potrebbe essere un indizio importante.

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: NETO NEL MIRINO COME VICE REINA? (OGGI 25 GENNAIO 2017) -Il Napoli sta cominciando a pensare anche alla prossima sessione estiva del calciomercato quando servirà trovare un vice Reina che possa garantire a mister Sarri la massima affidabilità. Come riportato da 'Il Mattino' il direttore sportivo Giuntoli sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche Neto, che alla Juventus non trova spazio chiuso da Gianluigi Buffon. Il portiere bianconero chiede ovviamente più spazio, non si accontenta di disputare soltanto la Coppa Italia ed in estate qualcosa potrebbe muoversi sul suo conto. Il brasiliano quest'anno compirà ventotto anni, quindi ha bisogno di cercare una squadra che possa dargli continuità. A Napoli potrebbe raccogliere l'eredità di Reina, cominciando come secondo del portiere spagnolo per poi convincere Sarri a puntare pienamente su di lui. I sondaggi sono stati avviati, in estate il Napoli dovrà necessariamente puntare su un portiere e Neto sembra essere il candidato numero uno.

