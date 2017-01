ROMA / Calciomercato news: sfuma definitivamente Feghouli, pressing per Defrel (oggi, ultime notizie)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: SFUMA DEFINITIVAMENTE FEGHOULI (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Sofiane Feghouli sembrava essere vicino alla Roma agli inizi di questa sessione di calciomercato ma ora il giocatore ha deciso di uscire allo scoperto svelando di non aver alcuna intenzione di lasciare la Premier League. "Non è ancora diventata casa mia, ma è una città adorabile e le persone sono molto aperte. Le cose stanno migliorando e qui a Londra sono felice, il club fa tutto quello che può per aiutare i nuovi giocatori ad ambientarsi. Non sono qui da molto, mi ci vorrà del tempo per dimostrare tutto il mio talento" le parole di Feghouli ai microfoni di 'whufc.com', sito ufficiale del club, confermando la sua voglia di non lasciare l'Inghilterra sperando di poter dare nei prossimi mesi il suo contributo al West Ham. "So che ho ancora qualcosa da mostrare ai miei compagni e ai tifosi, voglio restare qui" conclude il giocatore che allontana definitivamente tutte le voci di calciomercato.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PRESSING SU DEFREL (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Non ci sono grosse novità sulla trattativa Roma-Defrel con i giallorossi che attendono la risposta del Sassuolo per l'attaccante francese. La sessione di calciomercato terminerà tra meno di una settimana, serve una risposta subito perché i giallorossi hanno intenzione di arrivare ad un attaccante entro la fine di gennaio. Ieri Roma e Sassuolo hanno avuto un altro contatto, si attende la risposta del club di Squinzi al rilancio della dirigenza giallorossa, anche se non si è arrivati alla cifra di venti milioni, chiesti dal Sassuolo. Angelozzi sarebbe disponibile a prendere in considerazione l’offerta della Roma, dal presidente Squinzi non è arrivata ancora alcuna risposta, Carnevali invece svela che non ci sono aggiornamenti su questa trattativa che dura ormai da diverse settimane. Defrel avrebbe già detto sì per il trasferimento nella Capitale, da non dimenticare l'inserimento del Marsiglia nelle ultime ore.

