Roma/ Calciomercato News, sfida a Napoli e Juve per Kessie! (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ASTA PER KESSIE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Roma, oltre a cercare un nuovo elemento per rinforzare l'attacco, si è messa sulle tracce di un nuovo centorcampista per migliorare l'organico. Tra i profili emersi e su cui i giallorossi potrebbero puntare per la finestra estiva c'è Franck Kessie, classe 1996 impegnato in Coppa d'Africa e di proprietà dell'Atalanta con cui si è distinto nella prima parte della stagione. Secondo le indiscrezioni, l'ivoriano ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club sia in Italia, dove piace non solo alla Roma ma pure a Juventus e Napoli, che all'estero, con il Chelsea del manager Conte attento alla situazione. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal quotidiano francese L'Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe piombato prepotentemente sulle tracce di Kessie tanto da arrivare a preparare un'offerta di poco superiore ai 25 milioni di euro da presentare all'Atalanta per lasciarlo partire.



CALCIOMERCATO ROMA NEWS, H'MAIDAT VOLA IN PORTOGALLO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 GENNAIO 2017 – La Roma deve gestire numerose situazioni di giovani talenti che vanno smistati per farli giocare con continuità. Tra questi c'è sicuramente Ismail H'maidat centrocampista classe 1995 di grandissima qualità. Il calciatore è arrivato alla Roma dall'Ascoli nel 2016 per essere poi girato in prestito all'inizio della stagione al Vicenza. In biancorosso il calciatore non ha giocato mai, quindi la Roma ha deciso di riprenderlo e di mandarlo ancora una volta in prestito. Il ragazzo è stato girato in prestito all'Olhanense. Ha dimostrato di avere grande qualità in passato e quindi potrebbe con il tempo ritrovare la continuità dopo un brutto infortunio. E' un centrocampista di qualità che gioca davanti alla difesa, ma è anche in grado di fare il centrale in una difesa a tre. Tornerà utile alla Roma anche per il futuro vista la giovane età ed è sicuramente un talento che ha la possibilità di giocare anche ad altissimi livelli.

