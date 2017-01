Roma / Calciomercato news: non si molla Kessiè, rilancio per Defrel (oggi, ultime notizie)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: NON SI MOLLA KESSIE' DELL'ATALANTA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - La Roma è ancora molto attiva in questa sessione di calciomercato e spera di poter regalare un giocatore a Luciano Spalletti entro la prossima settimana. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera' oltre a Defrel i giallorossi sono in pressing per Kessiè dell'Atalanta: il centrocampista ivoriano piace molto alla dirigenza della Roma che vorrebbe tentare il gran colpo in pochi giorni. Da sottolineare come l'ivoriano sia stato eliminato proprio ieri dalla Coppa d'Africa e quindi i giallorossi continuano a monitorare la situazione per non perdere il momento giusto e presentare un'offerta al club nerazzurro. L'Atalanta, però, dopo aver ceduto Gagliardini difficilmente vorrà trattare per la cessione di Kessiè, ritenuto tra l'altro una garanzia per mister Gasperini in vista della seconda parte di stagione. La Roma ci proverà fino all'ultimo, altrimenti tutto verrà rimandato alla prossima estate.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: RILANCIO PER DEFREL (OGGI 25 GENNAIO 2017) -La Roma di Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di mollare Gregoire Defrel. L'attaccante francese del Sassuolo piace molto in questa sessione di calciomercato invernale ma bisognerà sbrigarsi visto che manca meno di una settimana allo stop delle trattative. Secondo quanto riportato da 'Il Tempo' la Roma ha rilanciato l'offerta per il Sassuolo: da quindici milioni di euro si è arrivati a diciotto milioni, anche se il club neroverde partirebbe da una cifra di venticinque milioni di euro per cedere l'attaccante francese. In queste ultime ore si è inserito anche il Marsiglia di Rudi Garcia, che ha già presentato un'offerta ufficiale al presidente del Sassuolo, Squinzi. Si potrà chiudere per una cifra intorno ai venti-ventidue milioni di euro, difficile che il club neroverde accetti i diciotto milioni presentati dalla Roma anche perché ci sono anche altre squadre interessate al cartellino di Defrel.

