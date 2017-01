INTER/ Calciomercato news, Atalanta club "satellite" dell'Inter? Roger Martinez e quell'indizio... (esclusiva)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: ROGER MARTINEZ E CLUB SATELLITI. Quando parli dell'Inter e del suo calciomercato in questo periodo fai fatica a distinguere i confini tra fantascieza (o fantamercato per esser precisi) e la realtà. Che poi è quella degli ultimi anni in cui abbiamo imparato parolacce come pareggi di bilancio, Fair play finaziario ecc ecc. Oggi si parla di cifre astronomiche, da paperon de paperoni. Ed è quella ventata di ottimisto che ha introdotto in Italia Suning molto più efficacemente di come non sia riuscito al nostro ex Premier Matteo Renzi in tre anni di Governo. Si punta sul calciomercato prima Messi, poi Griezman, Marquinhos, Manolas. E' ovvio che non arriveranno tutti e magari nessuno dei nomi appena citati però è chiaro che stiamo parlando di questo livello. La strategia di Suning è di affiancare a tre grandi campioni già affermati un manipoloi di giovani, soprattutto italiani, ma anche stranieri di grande talento e voglia di affermarsi. Un'immagine vincente, ma anche giovane, innovativa e con senso di appartenenza. Lo stesso che è rappresentato da quel Javier Zanetti ormai mezzo argentino e mezzo milanese. Per questa strategia di calciomercato l'Inter bisogno di alleanze. E' nel Dna dei cinsei conquistare e creare "imperi". Stessa cosa vogliono fare nel calcio. Club satelliti della galassia Inter. Da cui pescare e dove parcheggiare giocatori. Si parla di Belgio, Brasile, Portogallo e perché no, Cina. Proprio in Cina gioca quel Roger Martinez che potrebbe trasferirisi in Italia in questa finestra di calciomercato e accasarsi all'Atalanta. Sappiamo di dire una cosa forte e scomoda: ma l'ultimo incontro cordialissimo tra Zhang di Suining e Percassi, che ha scancito il passaggio di gaglairdini all'Inter, potrebbe aver definito anche una allenaza ad ampio raggio tra Inter a Atalanta che diventerebbe un "ricco e felice" club satellite nerazzurro (i colori sono già quelli). Prendetela come uno scherzo o una boutade ma potrebbe essere una operazione conveniente per tutti e che darebbe continuità a entrambi i club. Soprattutto a una realtà virtuosa, ma pur sempre di provincia, come l'Atalanta.

© Riproduzione Riservata.