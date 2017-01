INTER/ Calciomercato news: Griezmann? Sì, ma a due condizioni!

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PERISIC SACRIFICATO PER GRIEZMANN? - In vista dell'estate Suning ha intenzione di mettere sul piatto del calciomercato cifre importanti per prelevare giocatori di livello internazionale e riportare l'Inter ai vertici del calcio italiano. Secondo quanto riportato dai rumors di calciomercato la trattativa per Antoine Griezmann potrebbe davvero concretizzarsi nella sessione estiva del calciomercato anche se poi dovrà esserci un sacrificato. Tutto questo però se l'Inter dovesse centrare la Champions League, e così l'attaccante dell'Atletico Madrid potrebbe anche accettare la proposta dei nerazzurri, vicina ai cento milioni di euro per il club spagnolo. Il giocatore da sacrificare, poi, per questo acquisto eccellente potrebbe essere Perisic, che sembra quasi rinato dopo l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina dell'Inter. La clausola di Griezmann è pari a centoventinove milioni di euro, l'Inter potrebbe metterne sul piatto cento con l'Atletico che potrebbe 'accontentarsi'.

NON SI PARLA DEL FUTURO DI RANOCCHIA - Il futuro di Andrea Ranocchia è ancora un vero e proprio rebus in casa nerazzurra. Ieri sera il difensore era presente alla cena di squadra, il direttore Ausilio all'uscita non ha voluto parlare di trattative di calciomercato: "È stata una cena per stare insieme, perché è un piacere e poi ha pagato Pioli, quindi. Ranocchia? Non dico niente, semmai dico cosa abbiamo mangiato..." le parole del direttore sportivo Ausilio ai microfoni dei cronisti presenti fuori dal ristorante milanese. Pare però che l'ex capitano dell'Inter sia vicino alla Premier League, difficile che il difensore resti in Italia anche se il Bologna ha manifestato un certo interesse per Ranocchia ma non ha dato le giuste garanzie a livello di ingaggio per il giocatore. Entro martedì bisognerà definire questo trasferimento, Ranocchia e Santon sono i giocatori in esubero che Suning vorrebbe cedere anche in vista della sessione estiva del calciomercato.

© Riproduzione Riservata.