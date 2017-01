Inter/ Calciomercato news: Santon, tutti lo vogliono ma nessuno se lo prende...

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: LA FIORENTINA NON MOLLA SANTON (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Santon è uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato che volgerà al termine tra cinque giorni. Secondo quanto riportato la Fiorentina ha messo nel mirino il difensore nerazzurro ed ha intenzione di portarlo in Toscana entro la giornata di martedì prossimo. L'esterno dell'Inter, infatti, piace molto alla dirigenza gigliata che vuole puntare sull'affare sfumato con la Sampdoria, che era vicinissima al cartellino di Santon. Il difensore non si trasferirà quindi in Liguria, l'accordo con l'Inter non è stato trovato e allo stesso tempo chiede la cessione visto che con Stefano Pioli non avrebbe la continuità che cerca. La Fiorentina starebbe pensando ad un prestito con riscatto fissato a poco meno di quattro milioni di euro, l'Inter potrebbe accettare questa proposta di calciomercato per l'ex Newcastle visto che non ci sono altri club interessati.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: ASCOLI SU PINAMONTI (OGGI 26 GENNAIO 2017) -Uno dei giocatori che si sta mettendo in mostra nell'Inter Primavera di Vecchi è senza dubbio Pinamonti, attaccante che ha la stoffa per essere presto promosso in prima squadra. Proprio ieri si sono giocate le semifinali di Tim Cup Primavera contro la Roma ed uno dei giocatori che è risaltato agli occhi è stato proprio baby Pinamonti. Il giocatore dell'Inter ha già delle richieste di calciomercato, nelle ultime ore anche l'Ascoli si è fatto avanti per l'attaccante attraverso il direttore sportivo Giaretta: "Se dovessi scegliere un calciatore tra quelli visti in campo direi Pinamonti, gli riconosco qualità importanti, potrebbe fare bene con noi" le parole rilasciate ai microfoni di 'Sportitalia'. L'Ascoli infatti è alla costante ricerca di giovani di spicco, vedi la situazione di Orsolini che è cresciuto in Serie B ed è stato già bloccato ed acquistato dalla Juventus. Potrebbe essere Pinamonti il prossimo nome caldo di mercato?

