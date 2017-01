Inter/ Calciomercato news: pazza idea Griezmann, ma che cifre! (oggi, ultime notizie)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PAZZA IDEA GRIEZMANN - Antoine Griezmann è un calciatore di caratura internazionale e piace a moltissimi club nonostante il suo prezzo spaventi in molto. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che la Suning, proprietaria dell'Inter, non sarebbe spaventata dalla clamorosa clausola rescissoria del calciatore francese che ammonta a 129 milioni di euro. Il ragazzo all'Atletico Madrid sta continuano a fare cose molte importanti e per questo i club più importanti d'Europa lo monitorano con attenzione. Attenzione anche al Manchester United che segue con attenzione Antoine Griezmann e i Red Evils hanno già dimostrato con l'affare Paul Pogba che queste cifre non sono un problema. Per l'Inter l'unico vero problema in questo senso rimane il fairplay finanziario che può essere messo a dura prove da cifre del genere. Di certo però il nome di Griezmann andrebbe a regalare a Stefano Pioli un tridente da spavento con Mauro Icardi e Ivan Perisic.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: GNOUKOURI ALL'UDINESE - Continua la telenovela di calciomercato legata al centrocampista Assane Gnoukouri che lascerà l'Inter. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con l'Udinese in prestito con diritto di riscatto come racconta Sky Sport. Il calciatore è stato preso con un controriscatto fissato attorno ai quattro milioni di euro. Si aspetta per rendere ufficiale l'affare l'ok della Suning che deve ancora arrivare. Gnoukouri è un calciatore di grande spessore tecnico, bravo a tenere intensità in mezzo al campo e a far salire i compagni. Ivoriano classe 1996 è esploso nell'Inter senza trovare più spazio dopo l'arrivo di giocatori di grande talento come Geoffrey Kondogbia, Ever Banega e Joao Mario. L'arrivo nel calciomercato di gennaio di Roberto Gagliardini ne ha tarpato definitivamente le aspettative in nerazzurro e ora il calciatore è stato costretto ad andare altrove per ritrovare continuità. L'Udinese sembra essere la squadra perfetta per rilanciarlo con Gigi Delneri che sta facendo un ottimo lavoro da quando è arrivato in Friuli.

