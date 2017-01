JUVENTUS/ Calciomercato news: Evra ufficiale al Marsiglia, ma non arriverà...(oggi, ultime notizie)

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS, MAROTTA: VIA EVRA, NON ARRIVERA' NESSUNO (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Patrice Evra ha lasciato ufficalmente la Juventus per andare a giocare nell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. La cessione da parte della Juventus però non porterà a un nuovo acquisto in quella zona del campo. E' stato chiaro ieri sera il dirigente bianconero Beppe Marotta che ha parlato così a Rai Uno: "Non andremo a fare acquisti sulla corsia sinistra dove siamo completi. Oltre ad Alex Sandro abbiamo Kwadwo Asamoah che sta facendo molto bene e poi in rosa c'è anche il giovane Federico Mattiello che finalmente si è ripreso da un brutto infortunio e che rimarrà con noi". Si era parlato molto di Kolasinac dello Schalke 04 che va in scadenza di contratto e che non arriverà nel calciomercato di gennaio. Il bosniaco rimane comunque un nome veramente molto forte per l'estate quando la Juventus avrà bisogno di andare a prendere un vice Alex Sandro di valore. Per il momento però si continua così con una rosa comunque di assoluto livello.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: EVRA UFFICIALE AL MARSIGLIA (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Patrice Evra è ufficialmente un giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'ha comunicato in una nota ufficiale il club francese che ha fatto firmare all'ex terzino del Manchester United un contratto da diciotto mesi. Oggi alle ore 19.30 il calciatore sarà presentato con il presidente Jacques-Henri Eyraud e il direttore sportivo Andoni Zubizarreta a spiegare anche i motivi dell'acquisto. Lascia la Juventus dopo due anni e mezzo con ben cinquantatrè presenze e tre gol in Serie A. In bianconero ha vinto due Scudetti e due Coppe Italia da protagonista. Probabilmente il più grande rammarico rimane quella finale di Champions League persa a Berlino contro il Barcellona. Inoltre l'anno passato da un suo errore arrivo un errore che portò al gol sul finale del 2-2 del Bayern Monaco che estromise i bianconeri dall'avventura europea. I bianconeri perdono un uomo spogliatoio importante e un giocatore di grande qualità nonostante l'età avanzata. Peccato che la sua ultima partita in bianconero resterà quella Supercoppa Italiana contro il Milan a Doha quando Suso gli fece venire il mal di testa.

