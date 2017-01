Juventus/ Calciomercato news: Danilo, maxi clausola da 60 milioni, su Tolisso-Verratti invece...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DANILO INTOCCABILE, CLAUSOLA DA 60 MILIONI (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Non era certo un segreto di calciomercato che la Juventus seguiva da vicino Danilo Pereira, terzino destro del Porto che ha rinnovato il contratto con il club portoghese fino al 2022. Come riportato dai rumors la dirigenza della Juventus aveva messo nel mirino il giocatore in vista della sessione estiva del calciomercato, una valida alternativa a Lichtsteiner quando lo svizzero lascerà Torino. Ora però un ostacolo non indifferente visto che Danilo ha firmato il nuovo contratto con il Porto con l'inserimento di una clausola rescissoria da sessanta milioni di euro. Un ostacolo quasi insuperabile, considerando che la Juventus difficilmente sborserà una cifra così elevata per un terzino visto che per l'estate si punterà già una cifra altissima per Marco Verratti del Paris Saint-Germain. Questo nuovo contratto spinge Danilo definitivamente fuori dai radar bianconeri, difficile che Marotta e Paratici possano cambiare idea.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TRATTATIVA COMPLICATA PER TOLISSO (OGGI 26 GENNAIO 2017) -Corentin Tolisso, centrocampista del Lione, è uno dei primi obiettivi di calciomercato della Juventus in questa sessione invernale di calciomercato ma difficilmente la trattativa si concretizzerà. Come riportano i rumors il muro del Lione sta portando la dirigenza bianconera a spostare la trattativa per il mese di giugno, con i bianconeri che sono convinti di poterlo avere per la prossima stagione a cifre ancora da definire. Per questo motivo in questa sessione invernale si fa caldo il nome di Luiz Gustavo del Wolfsburg per la mediana sul quale è piombato il Milan per il mese di giugno. L'idea è quella di anticipare i rossoneri in vista dell'estate, magari prelevando il giocatore a gennaio. Il club tedesco chiede diciotto milioni di euro totali, ovvero quindici milioni più tre milioni di euro mentre l'amministratore delegato della Juventus, Marotta, valuta il mediano al massimo quindici milioni di euro.

