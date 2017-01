Juventus / Calciomercato news: spunta un certo Quaison dietro Kolasinac!

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: SPUNTA IL NOME DI QUAISON (OGGI 26 GENNAIO 2017) - La Juventus non pensa soltanto a Kolasinac per sostituire Evra in queste ore di calciomercato febbrile. Il club bianconero continua a pensare al centrocampo ma sarà difficile arrivare a Luiz Gustavo del Wolfsburg, visto che il club tedesco non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore in prestito. La richiesta dei tedeschi è di quindici milioni di euro più tre di bonus, i bianconeri vogliono riparlarne nel calciomercato di giugno visto che per ora non è possibile un esborso del genere. Intanto nelle ultime ore la dirigenza bianconera ha avviato i contatti con il Palermo per chiedere informazioni relative a Quaison, giocatore che piace molto all'ambiente bianconero e che con ogni probabilità potrà essere trattato per l'estate. Crescono intanto le possibilità di vedere presto Bentancur a Torino: i contatti con il Boca Juniors sono ormai all'ordine del giorno e gli argentini chiedono un indennizzo di 2.5 milioni da aggiungere al prezzo stabilito per l'estate arrivando alla cifra di dieci milioni (considerando che il presidente Angelici ha già individuato l'erede di Bentancur in Montoya).

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: STRETTA FINALE PER KOLASINAC (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Sono ore decisive per il calciomercato in casa Juventus dopo l'addio di Evra che ha firmato con il Marsiglia. Hernanes è diretto verso Genova, i bianconeri tenteranno il tutto per tutto per investire in un altro colpo in entrata in questa sessione invernale del calciomercato. Sead Kolasinac, terzino classe '93 dello Schalke'04 è l'indiziato numero uno per approdare a Torino entro la fine di gennaio. I contatti con il giocatore stesso ed il club tedesco sono avviati da tempo tanto da aver bloccato l'esterno per la finestra estiva di mercato, la dirigenza bianconera però ha intenzione di anticipare la trattativa di sei mesi. La richiesta dello Schalke è di cinque milioni di euro, la Juventus non vuole superare i due milioni considerando che Kolasinac è in scadenza di contratto e la possibilità di prenderlo a parametro zero a giugno è concreta. L'accordo con il terzino c'è già, nelle prossime ore Beppe Marotta cercherà di arrivare ad un accordo anche con i tedeschi.

