Milan/ Calciomercato news, Ag.Giaccherini: chiamo Galliani e glielo propongo (oggi, ultime notizie)

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI GIACCHERINI (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Emanuele Giaccherini rimane un'opzione più che possibile con il Milan che potrebbe decidere di andare a fare il colpo in prestito dal Napoli. Il calciatore italiano in azzurro non trova spazio ed è arrivato dal Sunderland dopo che l'anno scorso aveva giocato e bene in prestito al Bologna. Si è già parlato diverse volte in questa sessione di calciomercato di riparazione della sua possibile partenza. L'affare si può fare e non è scontato che i rossoneri possano andare a prenderlo in tempi brevi. Tanto che l'agente di Emanuele Giaccherini ha parlato a Rai Sport rispondendo alle domande con una battuta che però non è lontana dalla verità. Ecco le sue parole: "La Roma vuole Giaccherini, Corvino lo conosce benissimo e se vuole può chiedermelo. Il Milan? Domani chiamo Adriano Galliani e glielo propongo. Il Napoli per il momento lo ritiene incedibile, ma parlerò con loro per cercare di convincerli a cederlo".

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: GALLIANI APRE A OCAMPOS (OGGI 26 GENNAIO 2017) - In questa sessione di calciomercato il Milan ha già acquistato Deulofeu che ieri sera si è visto negli ultimi minuti di Juventus-Miilan sfiorando anche i gol. Mbaye Niang invece è partito verso il Watford e ora si cerca di fare un altro colpo in entrata. Di questo ha parlato Adriano Galliani ai microfoni di Rai Uno prima della gara di Coppa Italia: "Mbaye Niang andrà al Watford con le visite mediche già fissate a Londra. Ocampos è la nostra prima scelta. Siamo d'accordo con Enrico Preziosi di risentirci tra qualche giorno. Il calciomercato è questa cosa qui e fatto di tante situazioni, è un fattore di incastri. Ocampos ci piace e sicuramente proveremo a prenderlo". L'esterno d'attacco è un calciatore dotato di buon spinto e di grande intelligenza tattica. Il calciatore è arrivato in estate al Genoa dal Marsiglia, collezionando tredici presenze e mettendo a segno anche tre reti. Sarebbe perfetto per il calcio che sta giocando in questo momento il Milan di Vincenzo Montella.

© Riproduzione Riservata.