Milan/ Calciomercato news: oggi l'ufficialità di Niang al Watford, Giaccherini o Ocampos?

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: OGGI L'UFFICIALITA' DI NIANG AL WATFORD (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Tutto fatto per M’Baye Niang al Watford. L'attaccante rossonero in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato questa mattina ha preso un aereo per Londra per svolgere le visite mediche di rito e per firmare il nuovo contratto con il club inglese allenato da Walter Mazzarri. Come riportato pare che l'attaccante abbia fatto sapere espressamente al Milan di volersi trasferire in Premier League, lasciando da parte l'offerta del Genoa che prevedeva uno scambio con Ocampos. Prestito oneroso da settecento mila euro, con un riscatto fissato a diciotto milioni e con l'ok per il trasferimento arrivato dalla cordata cinese che nei prossimi mesi acquisterà il club rossonero. Il Milan continua a spingere in queste ore di calciomercato per arrivare ad Ocampos del Genoa, anche se nell'operazione non potrà rientrare più Niang: proposto in queste ore un prestito secco o un prestito con diritto di riscatto.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: OCAMPOS O GIACCHERINI I SOSTITUTI DI NIANG (OGGI 26 GENNAIO 2017) -Il Milan è alla ricerca in questi ultimi giorni di calciomercato di un esterno dopo la cessione di Niang al Watford che sarà ufficializzata nella giornata di oggi. La società rossonera continua a monitorare la situazione di Ocampos del Genoa, che piace a Vincenzo Montella ma il Genoa non sembra molto propenso a trattare dopo aver venduto Pavoletti al Napoli. Se dovesse arrivare un ulteriore rifiuto da parte del club rossoblù per la soluzione del prestito, allora il Milan virerà su Emanuele Giaccherini del Napoli, diventato un nome caldo in questa sessione di calciomercato dopo le parole del suo agente che chiederà la cessione al club azzurro. Il giocatore del Napoli piace da sempre al tecnico Vincenzo Montella che spingerà per arrivare al cartellino di Giaccherini fino al gong che decreterà la fine delle trattative di mercato. Si continua a trattare quindi su due fronti, De Laurentiis accetterà di cedere un suo giocatore al Milan?

© Riproduzione Riservata.