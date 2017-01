NAPOLI/ Calciomercato news: Insigne al Milan Keita al Napoli?

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL MILAN SU INSIGNE DOPO IL CLOSING (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Ci sono nodi di calciomercato per il Napoli che rischiano di strozzare il clima di entusisamo per i risultati sportivi. Uno di questi nodi di calciomercato è appunto Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli visto che non ha trovato l'accordo con Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda l'ingaggio. L'attaccante azzurro, in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere un nome caldo di calciomercato nella sessione estiva visto che il Milan ha già messo gli occhi sul suo cartellino. Secondo quanto riportato da 'Rai Sport' pare che dopo il closing con i cinesi il Milan sia pronto a trattare con Aurelio De Laurentiis per Lorenzo Insigne e nel caso di addio gli azzurri avrebbero già individuato il sostituto il Keita della Lazio. Manovre di calciomercato tutte da verificare nella sessione estiva, considerando che anche la Juventus era interessata a Keita ma ha mollato il senegalese come confermato dai dirigenti bianconeri. Il Napoli avrebbe così la strada spianata, molto dipenderà da Insigne, se deciderà di rinnovare con i partenopei o meno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI COMPLICA GABBIADINI? (OGGI 26 GENNAIO 2017) -Manolo Gabbiadini sembrava ad un passo dalla cessione ma l'intermediario ha deciso di fare il punto della situazione ai microfoni di 'Radio Crc': "In Inghilterra dicono che sia tutto fatto, ma a me non risulta. Il presidente De Laurentiis non scende al di sotto dei venticinque milioni di euro, il Southampton non va oltre i sedici milioni ed infatti quando ho parlato con il manager Puel ho capito che pur apprezzando Gabbiadini difficilmente si potrà andare oltre" commenta l'intermediario per la trattativa Gabbiadini. Secondo Vincenzo Morabito la valutazione che il Napoli fa del suo attaccante è giusta e magari Gabbiadini potrebbe essere ceduto nel calciomercato di giugno quando le società sono più disposte a spendere. La trattativa quindi sembrerebbe più complicata del previsto, a meno che il presidente De Laurentiis non decida di scendere al di sotto della cifra di venticinque milioni di euro per la cessione di Gabbiadini.

