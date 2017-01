Napoli/ Calciomercato news: gli azzurri non vogliono cedere Giaccherini alla Roma (oggi, ultime notizie)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: GLI AZZURRI NON VOGLIONO CEDERE GIACCHERINI IN ITALIA (OGGI 26 GENNAIO 2017) - In questa sessione di calciomercato si stanno scatenando molte squadre su Emanuele Giaccherini che sta trovando poco spazio con la maglia del Napoli di Maurizio Sarri. Il calciatore arrivato in estate dal Sunderland è chiuso da una folta concorrenza e da un modulo che non si adatta tanto alle sue attuali caratteristiche. Rimangono comunque tante le voci che vorrebbero pronte Roma, Milan e Firentina a gettarsi a capofitto sul calciatore in questione. Ieri sera a SportItalia il noto giornalista Alfredo Pedullà ha sottolineato che il calciatore molto difficilmente sarà ceduto a un club italiano. Il Napoli soprattutto non vorrebbe andare a cedere il ragazzo alla Roma che è una diretta concorrente nella lotta per lo Scudetto. Giaccherini potrebbe rimanere anche in azzurro, nonostante per fare questo servirà convincere lo stesso giocatore che avrebbe voglia di andare a trovare più spazio anche per trovare nuovamente una maglia della nazionale azzurra persa proprio arrivando in Campania.



NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: EL KADDOURI IN SCADENZA, L'EMPOLI CI PENSA (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Altre situazioni di calciomercato importanti si muovono attorno al nome di Omar El Kaddouri centrocampista ora impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco. Il calciatore classe 1990 è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare visto che ormai con gli arrivi anche di Diawara, Giaccherini e Zielinski ha perso anche la possibilità di entrare a partita in corso. Tra i tanti club che lo cercano per giugno c'è l'Empoli, sempre alla ricerca di calciatori intelligenti in mezzo al campo. Di questo ha parlato il presidente del club toscano Fabrizio Corsi a Radio Crc: "Non so cosa accadrà. Noi abbiamo dimostrato interesse al Napoli e allo stesso giocatore, poi dipende molto da loro. Abbiamo manifestato interesse per Omar El Kaddouri col dovuto rispetto per il Napoli vista che è una situazione particoalre. Non vogliamo fare mosse antipatiche e vogliamo che tutti siano contenti. Altrimenti possiamo restare anche così e si potrebbe azzerare ogni possibilità".

