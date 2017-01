OCAMPOS/ Calciomercato Milan, Ibarbo per convincere il Genoa!

OCAMPOS, CALCIOMERCATO MILAN: IL GENOA PUNTA IBARBO E PUÒ LASCIARLO PARTIRE - Il Milan vuole completare questa sessione di calciomercato di gennaio con un acquisto importante e come ha già sottolineato Adriano Galliani in cima alla lista dei desideri c'è sicuramente Lucas Ocampos del Genoa. Come riporta i vari rumors di mercato pare che il Genoa stia già cercando un'alternativa per sostituire l'eventuale partenza dell'ex esterno di Monaco e Olympique Marsiglia. Si tratta di una vecchia conoscienza del campionato e cioè Victor Ibarbo. Il colombiano classe 1990 è stato portato in Italia dal Cagliari che dopo quattro stagioni di buoni rendimenti ha iniziato a farlo girare in prestito tra Roma, Watford, Atletico Nacional e Panathinaikos dove non è però riuscito mai a ripetere quanto fatto vedere in Sardegna. L'ipotesi Genoa rimane più che accreditata anche perchè il calcaitore in Grecia, dove ha giocato solo pochi spezzoni, non sembra essere assolutamente felice.

OCAMPOS, CALCIOMERCATO MILAN: L'ALTERNATIVA È LAZOVIC SEMPRE DEL GENOA - Il Milan in questa sessione di calciomercato ha ceduto Mbaye Niang al Watford e acquistato in prestito Deulofeu dall'Everton. Non si fermeranno qui gli acquisti però sulle corsie esterne come ha raccontato Adriano Galliani prima dei quarti di finale di Coppa Italia giocati ieri. L'obiettivo numero uno è Lucas Ocampos del Genoa, ma c'è anche un'alternativa. Si tratta di Darko Lazovic centrocampista esterno serbo classe 1990 sempre del Grifone. E' un calciatore dotato di buono spunto e che la squadra di Enrico Preziosi è andata a pescare nella Stella Rossa nell'estate del 2015. Lazovic non è assolutamente una seconda scelta nonostante ora sia dietro a Ocampos nelle preferenze dei rossoneri. Questi infatti ha già collezionato cinque presenze con la Serbia dimostrando di essere un calciatore completo e dotato di uno spunto fisico e tecnico davvero importante. Sicuramente sarebbe adatto per il modulo che sta usando Vincenzo Montella.

