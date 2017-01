ROMA/ Calciomercato news, lascia o raddoppia? Defrel + Pellegrini, l'ultima idea folle!

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: DEFREL PIù PELLEGRINI! La Roma non sa più cosa inventarsi in questi ultimi giorni di calciomercato per portarsi a casa Defrel e accontentare uno scatenato Luciano Spalletti. L'ultima idea è da "lascia o raddoppia": la Roma ha pensato bene di provare a prenderne due e non più uno solo dal Sassuolo. Proposta: Defrel più Pellegrini subito. E la strategia è chiara, col tentativo di prelevare subito Pellegrini sfruttando il diritto di recompra ma pagandolo un pò di più della cifra pattuita di 10 milioni e abbassando così il prezzo del cartellino di Defrel. Il Sassuolo si è smosso leggermente dalla richiesta iniziale di 25 milioni scesa poi a 22. Ora la Roma vule portare il costo dell'operazione di calciomercato a 18 milioni che diventerebbero 15 con l'insermento del giovane Riccardo Marchizza, difensore centrale della Primavera valutato circa 3 milioni. Pellegrini invece verrebbe riscattato a 12 milioni. Una doppia operazione di calciomercato che avrebbe sicuramente un impatto economico importnte ma soprattutto avrebbe un enorme senso tattico dal momento in cui la Roma, anche in prospettiva, andrebbe a colmere due buchi in rosa, quello del vice Dzeko-Salah e quella del centrocampista giovane e di prospettiva ma già esperto. La sensazione è che per concincere il sassuolo servirà uno sforso maggiore della Roma, non tanto di fantasia, quanto di soldi.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: SPUNTA DONSAH IN MEZZO AL CAMPO - Oltre a pensare all'attacco in questa sessione di riparazione di calciomercato la Roma cerca anche un centrocampista di grande intensità che possa dare quantità e qualità al reparto. Il nome nuovo è quello di Godfred Donsah del Bologna come riporta il Corriere di Bologna. I giallorossi starebbero provando l'inserimento nella trattativa di calciomercato che vedeva il Torino già in fase avanzata di trattativa per prendere questo calciatore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma rimane comunque molto alta la possibilità di vedere presto il calciatore in giallorosso. Donsah è un centrocampista abile a giocare a tre, ma che potrebbe muoversi anche a due in un reparto di rottura. Oltre a grandi doti di interdizione il calciatore è bravo anche nei tempi di inserimento e paradossalmente potrebbe giocare anche al posto di Radja Nainggolan dietro le punte. Staremo a vedere se arriveranno delle novità, ma al momento pare comunque che i Torino rimanga avvantaggiato.

© Riproduzione Riservata.