Roma/ Calciomercato news: Giaccherini, il muro del Napoli è troppo alto!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L'AGENTE DI GIACCHERINI INSISTE SUI GIALLOROSSI (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Non è una boutade di calciomercato ma ha solide fondamenta: la Roma potrebbe essere davvero in corsa per Emanuele Giaccherini del Napoli. L'agente del giocatore del Napoli ha ribadito la volontà di chiedere la cessione ai partenopei, intervistato ha detto: "Il giocatore vorrebbe chiedere la cessione, ma tutto dipenderà dalla volontà della società azzurra. La squadra, che attualmente è interessata al giocatore, sarebbe solamente la Roma" le parole di Furio Valcareggi. L'entourage di Giaccherini, però, pone l'attenzione anche su altre squadre che potrebbero essere interessate all'esterno azzurro negli ultimi giorni di calciomercato: "Vanno anche seguite le piste che portano a Fiorentina e Torino. Vanno escluse, invece, le ipotesi Milan e Genoa, queste due squadre non le ho sentite" conclude Valcareggi, conscio che se il Napoli dovesse dare il via libera per la cessione ci sarebbero già delle squadre pronte ad una trattativa di calciomercato last minute per Giaccherini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: JESE' VICINO AL MIDDLESBROUGH (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Sfuma la pista di calciomercato definitivamente Jesè del Paris Saint-Germain. L'attaccante del club francese sembrava essere ad un passo dalla Roma in questa sessione di calciomercato ma l'accordo non è mai stato trovato ed ora l'ex giocatore del Real Madrid è vicinissimo dall’approdare al Middlesbrough. Jesè infatti non riesce a trovare spazio con Unay Emery in Francia quindi la cessione sembrava quasi inevitabile in questa finestra invernale del mercato. Lo spagnolo, in realtà, avrebbe preferito tornare al Las Palmas ma il club lusitano non ha soddisfatto le richieste economiche del club di Parigi e dello stesso attaccante. Jesè aveva espressamente detto no anche alla Roma perchè sentiva di non poter essere un titolare fisso nella rosa allenata da Luciano Spalletti, ora tra le fila del Middlesbrough spera di potersi rilanciare dopo l'esperienza non particolarmente positiva con il Paris Saint-Germain, chiuso in attacco da altri giocatori.

