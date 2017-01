Roma/ Calciomercato news: spunta Donsah, tramonta Torreira (oggi, ultime notizie)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: SPUNTA DONSAH IN MEZZO AL CAMPO - Oltre a pensare all'attacco in questa sessione di riparazione di calciomercato il Milan cerca anche un centrocampista di grande intensità che possa dare quantità e qualità al reparto. Il nome nuovo è quello di Godfred Donsah del Bologna come riporta il Corriere di Bologna. I giallorossi starebbero provando l'inserimento nella trattativa di calciomercato che vedeva il Torino già in fase avanzata di trattativa per prendere questo calciatore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma rimane comunque molto alta la possibilità di vedere presto il calciatore in giallorosso. Donsah è un centrocampista abile a giocare a tre, ma che potrebbe muoversi anche a due in un reparto di rottura. Oltre a grandi doti di interdizione il calciatore è bravo anche nei tempi di inserimento e paradossalmente potrebbe giocare anche al posto di Radja Nainggolan dietro le punte. Staremo a vedere se arriveranno delle novità, ma al momento pare comunque che i Torino rimanga avvantaggiato.



ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: TORREIRA NON SI MUOVE DALLA SAMPDORIA - Si è parlato molto nel calciomercato della possibilità di vedere in giallorosso arrivare un centrocampista. Tra questi il nome che si è sentito più volte è quello di Lucas Torreira della Sampdoria, centrocampista arrivato in blucerchiato dal Pescara dimostrando di essere già pronto alla Serie A. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb pare però che la Sampdoria di Marco Giampaolo abbia deciso di bloccare il calciatore e di non volerlo far partire almeno in questa sessione di calciomercato di gennaio. Rimangono comunque alte le possibilità di vedere la Roma pronta a prendere il regista magari a giugno. Lucas Torreira è un regista dotato di piedi buonissimi, ma che non disdegna il fare legna in mezzo al campo. E' un calciatore brevilineo e adatto a lanciare negli spazi i calciatori offensivi. Torreira rimane un profilo molto interessante anche perchè nell'attuale rosa della Roma non ci sono giocatori con le sue caratteristiche. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, ma tutto ormai sembra rimandato al mese di giugno quando si aprirà la sessione estiva.

