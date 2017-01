INTER/ Calciomercato News: Oblak, il "mister 100 milioni" che piace tanto a Suning!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OBLAK PER I PALI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – L'Inter, grazie alla grande dispobilità economica della proprietà cinese di Suning, sta pensando a grandi profili come rinforzi in vista della sessione di calciomercato estivo. Secondo i rumors raccolti i nerazzurri stanno ragionando sull'acquisto di un nuovo portiere a causa dei continui mal di pancia manifestati dallo sloveno Samir Handanovic, il quale non perde mai occasione di ricordare di voler giocare la Champions League ogni volta che ne ha la possibilità. Stando ai rumors di calciomercato, il profilo caldo accostato ai nerazzurri è quello di un altro estremo difensore sloveno, ovvero Jan Oblak, di proprietà dell'Atletico Madrid. In ogni caso, la trattativa per aggiudicarsi Oblak appare tutt'altro che semplice visto che il suo attuale contratto coi Colchoneros scade solo nel giugno del 2021 ed ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RETROSCENA JOVETIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Nell'ultima parte di questa finestra di calciomercato l'Inter sta provando a sistemare l'organico attraverso qualche cessione. Chi ha già salutato i nerazzurri è il montenegrino Stevan Jovetic, passato al Siviglia dopo non esser stato in grado di amalgamarsi alla squadra dal suo arrivo dal Manchester City nel 2015. Intervistato da El Desmarque, Jojo ha svelato un retroscena sul suo passato alla Fiorentina: "Quando avevo 19-20 anni fui vicino a firmare con il Real. Ero alla seconda stagione con la Fiorentina, stavo facendo bene, avevo segnato gol importanti in Champions contro Liverpool e Bayern Monaco. Ho pensato che ero ancora giovane e dovevo maturare, quando sarei stato pronto sarei andato. Ora però sono qui al Siviglia e sto molto bene."

