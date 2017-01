INTER/ Calciomercato News, A febbraio si lavora sui rinnovi di Murillo, D'Ambrosio e Medel (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, I RINNOVI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – L'Inter sta perfezionando alcune cessioni ma la dirigenza nerazzurra è già proiettata al rinnovo di alcuni contratti una volta terminata la finestra di calciomercato. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che Suning aveva intenzione di riconfermare la posizione di Danilo D'Ambrosio e di Gary Medel per il futuro, visto che il contratto di entrambi scadrà al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2018. Inoltre, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'Inter vorrebbe blindare anche Jeison Murillo, arrivato nel 2015 dal Granada. Dopo aver perso la titolarità nella prima parte della stagione, il centrale colombiano sembra ora aver ritrovato la condizione migliore agli ordini del potenziatore Pioli tanto da convincere Suning a prolungargli ed adeguargli il contratto in scadenza nel giugno del 2020, così da evitare il possibile interesse di altri grandi club europei.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RANOCCHIA RIMANE? ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – In questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato l'Inter si sta dedicando principalmente alle cessioni così da rendere l'organico a disposizione di mister Pioli. Il principale candidato a lasciare i nerazzurri resta Andrea Ranocchia, ex capitano interista finito ai margini del progetto dopo qualche annata un po' deludente. Nelle scorse settimane sono emerse varie ipotesi per Ranocchia visto l'interesse di squadre inglesi come West Ham e Stoke City ma sembrava che la destinazione più probabile fosse lo Zenit San Pietroburgo. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, i russi sarebbero ora maggiormente interessati al serbo Ivanovic, in uscita dal Chelsea che lo libererebbe addirittura gratuitamente. Le pretendenti italiane, invece, non si possono permettere Ranocchia a causa dell'ingaggio importante da 2,4 milioni di euro da percepire fino al 2019 e non è quindi da escludere una permanenza all'Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL VICE ICARDI: MARINEZ O PETAGNA. BIABIANY VERSO IL CHIEVO IN PRESTITO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Guai a pensare che il calciomercato in casa Inter non abbia più nulla da dire da qui a fine gennaio. Vi racconteremo meglio durante questa giornata, ma pare che l'Inter in questa finestra di calciomercato voglia mettere la ciliegina sulla torta regalando a Stefano Pioli un vice Icardi: due gli indiziati principali, Petagna dell'Atalanta o Jackson Martinez che è andato a svernare in Cina. Intanto potrebbe continuare il girovagare per lo stivale di Jonathan Biabiany attaccante esterno dell'Inter che sembra in procinto di cambiare ancora maglia in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dai rumors di calciomercto pare che il Chievo Verona abbia chiesto proprio all'Inter Biabiany in prestito visto che non riesce ad arrivare ad Alberto Paloschi dell'Atalanta. L'unico problema rimane il pesante ingaggio che percepisce il calciatore francese che potrebbe portare l'Inter ad accettare la possibilità di pagarne la metà. Per Jonathan Biabiany quello al Chievo Verona sarebbe l'ennesimo ritorno in una squadra dove ha già giocato nella sua carriera. Infatti il classe 1988 è tornato due volte all'Inter una al Parma e poi ha giocato con Modena e Sampdoria. Quest'anno ha collezionato appena tre spezzoni di gara in Europa League senza essere mai utilizzato in Serie A dove sia Frank de Boer che Stefano Pioli hanno preferito i vari Antonio Candreva, Ivan Perisic, Eder, Rodrigo Palacio e ultimamente anche Gabigol.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL REDBULL LIPSIA PUNTA BUTIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – L'Inter da diversi anni ha acquistato calciatori importanti per il suo settore giovanile, arrivando a far interessare club di tutto il mondo ai suoi giovani calciatori. Come riporta TuttoMercatoWeb in questa sessione di calciomercato pare che si sia fatto vivo il Redbull Lipsia per il classe 1998 Karlo Butic che i nerazzurri hanno acquistato in estate dal NK Zadar e che con la Primavera nerazzurra ha giocato appena sei partite quest'anno. Ha segnato anche un gol importante in una trasferta contro la Salernitana. Karlo Butic è un calciatore classe 1998 che gioca sia da prima punta che da esterno destro d'attacco. Nonostante i suoi 187 centimetri è un calciatore rapido e dotato di grande tecnica oltre che di uno scatto impressionante. Staremo a vedere se i nerazzurri decideranno di privarsene, magari di fronte a un'offerta economica importante. Molto dipenderà anche dalla volontà del Lipsia e da quanto arriverà ad offrire.

