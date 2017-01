INTER/ Calciomercato news, Miangue-Gnoukouri, Suning fa cassa con gli "scarti"

CALCIOMERCATO INTER NEWS, GNOUKOURI-UDINESE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Dopo l'arrivo di Roberto Gagliardini dall'Atalanta, l'Inter punta a sfoltire la rosa per queste'ultima fase del calciomercato di gennaio. Ceduto Jovetic al Siviglia, Felipe Melo al Palmeiras e Miangue al Cagliari, ci sono ancora un paio di calciatori nerazzurri che devono torvare una sistemazione in cerca di maggior spazio in campo. Uno di questi è sicuramente il centrocampista ivoriano Assane Gnoukouri che, secondo quanto rivelato dai rumors di calciomercato, sarebbe ad un passo dall'Udinese. I bianconeri friulani sono un club famoso per puntare sui giovani stranieri sebbene il ventenne Gnoukouri sia ormai un profilo conosciuto nel nostro calcio, reduce da 9 apparizioni complessive nella stagione in corso. Stando alle indiscrezioni, Gnoukouri si trasferirà all'Udinese con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 4 milioni di euro e senza controriscatto in favore dell'Inter, a cui sarà però garantito il 15% sulla futura rivendita.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MIANGUE AL CAGLIARI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Come spiegato più volte dal direttore sportivo Ausilio e dal tecnico Pioli, l'Inter si deve dedicare alle cessioni negli ultimi giorni della finestra di 4. Uno che ha lasciato i nerazzurri in prestito nella giornata di ieri è Senna Miangue, laterale difensivo belga passato al Cagliari, come si legge nel comunicato sul sito dei sardi: "Il Cagliari Calcio comunica l’arrivo dall’Inter del calciatore Senna Miangue. Il difensore si trasferisce in Sardegna sino alla fine di questa stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto." Il classe 1997 ha debuttato quest'anno agli ordini di De Boer e l'Inter potrebbe ancora puntare su di lui in futuro, vista la formula scelta per il trasferimento. Intanto Miangue si è detto molto contento della sua decisione attraverso Twitter: "Orgoglioso di essere qui, darò tutto me stesso per questa maglia."

