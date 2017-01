JUVENTUS/ Calciomercato News, Dybala, ore decisive per il rinnovo...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INCONTRO PER DYBALA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Pur essendo una delle formazioni migliori in Europa, anche la Juventus ha dovuto fare i conti con gli assalti delle altre big nei confronti dei suoi campioni in fase di calciomercato. Stiamo parlando soprattutto di Paulo Dybala, cercato dal Real Madrid nelle scorse settimane secondo i rumors. Ora però, sembra ormai essere questione di ore l'annuncio del rinnovo e del prolungamento del nuovo contratto di Dybala con la Juventus: stanto alle indiscrezioni, l'agente dell'ex palermitano, ovvero il procuratore Triulzi avvistato in Italia in questi giorni, sarebbe a colloquio con la dirigenza bianconera presso la sede della società proprio per discutere la questione. Dybala firmerà dunque un nuovo contratto fino al 2021, un anno in più rispetto a quanto pattuito finora, andando a percepire fino a 7,5 milioni di euro complessivi, lo stesso ingaggio dell'altro argentino Gonzalo Higuain.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOLASINAC LONTANO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Nelle scorse ore la Juventus ha salutato Patrice Evra, passato all'Olympique Marsiglia. I biaconeri hanno quindi lavorato da diversi giorni nella ricerca di un nuovo terzino da collocare in quella porzione del campo così da dare un ricambio valido al rientrante Alex Sandro, sebbene il tecnico Allegri abbia già dimostrato di poter adattare Asamoah su quella corsia e lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta ha rivelato che Evra non verrà rimpiazzato in questo calciomercato invernale. Secondo quanto raccolto dai rumors di calciomercato, la Juventus si era sì fatta avanti con lo Schalke 04 per Sead Kolasinac ma i tedeschi di Gelsenkirchen, dopo una piccola aperture iniziale, sembrano tutt'altro che intenzionati a lasciar partire subito il bosniaco. Più probabile dunque che se ne torni a parlare con l'arrivo dell'estate visto che ora lo Schalke considera Kolasinac fondamentale anche a causa dell'infortunio rimediato da Baba.

