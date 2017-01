JUVENTUS/ Calciomercato News: Morata rompe col Real, clamoroso ritorno?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, POSSIBILE RITORNO PER MORATA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Nel calciomercato estivo la Juventus aveva acquistato dal Napoli Gonzalo Higuain tra mille polemiche lasciando partire più che a malincuore un altro giocatore. Stiamo parlando di Alvaro Morata, ricomprato dal Real Madrid dopo l'importante esperienza vissuta nella Torino bianconera. Tuttavia, secondo quanto rivelato dagli spagnoli di Cadena Ser, per Morata si potrebbe anche profilare l'ipotesi del ritorno della Juventus visto che avrebbe dato mandato al suo agente di prendere in considerazione eventuali offerte da qui a giugno. L'amore tra Morata ed il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane tanto da spingerlo a valutare il nuovo addio ma se la Juventus vorrà davvero riportare l'attaccante spagnolo in rosa dovrà fare i conti con la concorrenza di due importanti formazioni inglesi come il Chelsea del manager Antonio Conte e l'Arsenal.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INTERESSE PER QUAISON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Nelle ultime sessioni di calciomercato la Juventus è diventata famorsa nell'assicurarsi giovani calciatori in anticipo rispetto alla concorrenza per poi lasciarli a giocare altrove e monitorarne la crescita. L'ultima operazione che i bianconeri potrebbero effettuare in questo senso è quella riguardante Robin Quaison, di proprietà del Palermo. Già accostato alla Roma nei giorni scorsi, Quaison vorrebbe lasciare la Sicilia e, secondo quanto raccolto da Sky Sport, il direttore sportivo bianconero Paratici avrebbe oggi preso i contatti proprio per parlare del ventitreenne svedese. Se Quaison dovesse firmare con la Juventus prima della fine di gennaio, i piemontesi lo gireranno poi in prestito fino al termine della stagione in una formazione a scelta tra Empoli e Pescara, anche quest'ultimo club incontrato proprio dalla dirigenza juventina in giornata.

