JUVENTUS/ Calciomercato News, Bentancur solo a giugno, visite mediche a febbraio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BENTANCUR SOLO A GIUGNO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Per questa finestra di calciomercato invernale la Juventus sta inseguendo da tempo un nuovo centrocampista per migliorare la mediana nonostante l'arrivo di Rincon dal Genoa. Tra le varie ipotesi emerse c'era pure quella riguardante Rodrigo Bentancur, uruguiano classe 1997 di proprietà del Boca Juniors opzionato dai bianconeri al momento del ritorno in Argentina di Tevez ed ora impegnato con la sua Nazionale nel Sudamericano Under 20, ma ora sembra difficile da percorrere. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano per Sky Sport 24, Bentancur non arriverà entro la fine del mese mentre è certo il suo approdo a Torino per giugno: a pesare sulla vicenda è stato il volere dello stesso Boca che aveva inizialmente chiesto 11 milioni di euro, circa due in più rispetto alla cifra pattuita inizialmente, per poi decidere di trattenere il diciannovenne per sfruttarlo fino all'estate. Stando ai rumors, una volta terminato il torneo Under20, Bentancur volerà a Torino a febbraio per effettuare le visite mediche in previsione di giugno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HERNANES, TOLISSO E L.GUSTAVO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha provato a prendere un nuovo centrocampista di livello internazionale dopo l'arrivo di Rincon dal Genoa. I profili più caldi accostati ai bianconeri rimangono quelli del francese Corentin Tolisso, di proprietà dell'Olympique Lione, e Luiz Gustavo di proprietà del Wolfsburg. Se per il primo la strada è più percorribile per la finestra estiva, il brasiliano, più fattibile nell'immediato, è bloccato dalla situazione del suo connazionale, il Profeta Hernanes. Come raccolto da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter e Lazio avrebbe respinto varie ipotesi come quella cinese o quella turca ma starebbe ora temporeggiando pure sulla possibilità di trasferirsi in Liguria al Genoa, squadra bisognosa di un mediano specialmente dopo l'uscita di Rincon.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RAKITIC FATTO FUORI DAL BARCELLONA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – La Juventus non ha perso l'idea di andare a comprare sul calciomercato un calciatore che faccia da regista. Il sogno mai celato è quell'Ivan Rakitic che siglò l'1-0 della finale di Champions League persa due anni fa contro il Barcellona. Se prima il calciatore sembrava irraggiungibile ora il Barcellona apre a una piccola rivoluzione con alcune cessioni importanti. Secondo quanto riportato da Marca pare che tra gli epurati ci possano essere oltre a Rakitic anche Aleix Vidal, Arda Turan e Jeremy Mathieu. Ivan Rakitic sarebbe il giocatore perfetto per la Juventus, abile a muoversi al centro del campo giocando la palla con grande intensità e aumentando ancora, se possibile, il già altissimo tasso di qualità della squadra. Certo rimangono ancora tanti punti interrogativi, tra cui un ingaggio molto pesante da gestire, ma non è detto che la Juventus nel suo percorso di crescita non possa fare un piccolo ulteriore sacrificio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RISPUNTA VRSALJKO PER LA CORSIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – La Juventus ha ceduto Patrice Evra in questa sessione di calciomercato, ma da Beppe Marotta sono arrivate indicazioni che il calciatore non sarebbe stato rimpiazzato. E' normale però che si sovrappongano le voci sui terzini e che rispuntino vecchi nomi che sono stati per anni nel mirino. Come racconta La Gazzetta dello Sport pare che nel mirino ci sia il croato classe 1992 Sime Vrsaljko. Il calciatore gioca ora nell'Ateltico Madrid dove ha trovato appena cinque presenze. Il croato non sarebbe ovviamente impiegabile in Champions League dai bianconeri anche se comunque sarebbe utile per far rifiatare sia a destra che a sinistra i terzini. Otre ad essere un calciatore duttile Vrsaljko ha già buona esperienza in Italia, dove ha vestito le maglie di Genoa e Sassuolo, inoltre è anche abbbastanza giovane visto che è un classe 1992. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni in merito a questa possibile trattativa.

