JUVENTUS/ Calciomercato news, scontro con l'Inter per Petagna!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DUELLO CON L'INTER PER PETAGNA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Al fine di garantirsi ad alti livelli sia in Italia che in Europa, la Juventus è sempre attiva sul calciomercato con un occhio particolare ai giovani. In questa direzione si colloca l'interesse bianconero per Andrea Petagna, attaccante classe 1995 cresciuto nelle giovanili del Milan ma ora di proprietà dell'Atalanta. Secondo quanto raccolto dai rumors di calciomercato, su Petagna potrebbe scatenarsi un duello di mercato con l'Inter, al momento in vantaggio rispetto alla Juventus. La chiave per portare subito Petagna a Milano sarebbe quella di girare all'Atalanta Roger Martinez, ventiduenne in forza all'altra squadra della proprietà Suning, ovvero il Jiangsu. Probabile dunque che la Juventus decida di virare su altri obiettivi dopo essersi già assicurata l'attaccante classe 1997 Riccardo Orsolini dall'Ascoli per la finestra estiva.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MILINKOVIC-SAVIC ALLONTANA I RUMORS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – La ricerca sul calciomercato di un nuovo centrocampista importante per rinforzare la propria mediana ha portato la Juventus a guardarsi intorno anche in Italia. Nei giorni scorsi si era infatti parlato di un interesse dei bianconeri nei confronti del serbo Milinkovic-Savic, di proprietà della Lazio, per questa finestra di calciomercato. Tuttavia, dopo le parole del dirigente biancoceleste Tare prima della sconfitta allo Juventus Stadium di settimana scorsa, lo stesso Milinkovic ha parlato a Blic Sport allontanando i rumors: "Si sentono e si leggono tante cose su di me, ma non ci penso nemmeno a lasciare Roma. La Lazio è un grande club, l'organizzazione è di primo ordine. C'è una buona atmosfera nello spogliatoio che si trasferisce benissimo in campo e, ovviamente, i tifosi sono fantastici." La Juventus non era infatti la sola squadra a cui Milinkovic-Savic era stato accostato viste anche le voci riguardanti l'Inter.

© Riproduzione Riservata.