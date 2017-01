Juventus/ Calciomercato News, Chiaradia: Sanchez difficile e poco utile. Quaison-Pellegrini, si guarda al futuro (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI PIETRO CHIARADIA (ESCLUSIVA) - Colpi di calciomercato importanti che la Juventus vorrebbe centrare, magari nella sessione estiva per poter rinforzare ancora di più la squadra. Come Alexis Sanchez, un campione il giocatore cileno che la società bianconera vorrebbe prelevare dall'Arsenal. Operazione non semplice o come Robin Quaison dal Palermo e Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo. Due giovani, il calciatore svedese della squadra siciliana e l''Under 21 della formazione emiliana su cui puntare per il futuro. E le cessioni? Miralem Pjanic che non sempre ha esaltato i suoi tifosi potrebbe partire? Così come Kwadwo Asamoah è destinato alla partenza a giugno? Per parlare di tutto questo e per un parere sul calciomercato Juventus, abbiamo sentito il procuratore Pietro Chiaradia. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Alexis Sanchez potrebbe diventare bianconero nel calciomercato estivo? Comprare un giocatore da una squadra come l'Arsenal non mi sembra una cosa assolutamente facile. Un giocatore come Alexis Sanchez poi sarebbe chiuso alla Juventus da Dybala, Mandzukic e Higuain.

La Juventus potrebbe prendere Quaison dal Palermo? Potrebbe prenderlo ma poi girarlo in prestito a qualche squadra dove Quaison possa giocare il prossimo anno. E' difficile che la Juventus faccia giocare subito i giovani; solitamente li dà a qualche squadra e li fa maturare. E' stato così anche in passato, anche ultimamente. Non è la politica della Juventus fare giocare subito i giovani in una squadra che punta sempre a grandi obiettivi come la Champions.

Perciò per Pellegrini del Sassuolo vale lo stesso discorso di calciomercato? Decisamente: anche Pellegrini potrebbe essere dato in prestito a qualche squadra. Lo stesso Rugani prima di giocare stabilmente nella Juventus questa stagione aveva fatto poche presenze tra campionato e coppa; è stato poco utilizzato dalla formazione bianconera.

Pjanic potrebbe partire nel calciomercato di giugno? No, Pjanic non partirà; non credo proprio che la Juventus voglia vendere un giocatore che ha pagato quasi 40 milioni alla Roma. Non sarebbe una cosa ragionevole.

Asamoah resterà a Torino? Asamoah partirà. C'è Alex Sandro che è molto più forte di lui, anche a livello offensivo. Può giocare sia da esterno da centrocampo che nella difesa a tre. Un giocatore molto più utile, molto più importante per la Juventus.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.