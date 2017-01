NAPOLI/ Calciomercato News: Contini sogna Napoli ma Giuntoli pensa a...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTINI SOGNA GLI AZZURRI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Il Napoli sembra poter contare a lungo sul titolare spagnolo Pepe Reina ma si sta guardando intorno sul calciomercato in cerca di un nuovo portiere per il futuro. Intanto gli azzurri hanno lasciato partire in prestito il classe 1996 Nikita Contini in direzione Taranto ma l'ucraino spera di poter tornare in azzurro: "Il mio sogno è giocare a Napoli, è il sogno di tutti. Ho avuto un’esperienza difficile a Carrara, con un’organizzazione molto dilettantistica. Ho scelto Taranto perché ha un clima, anche a livello di piazza, simile a Napoli. La società mi ha voluto e sono contentissimo di essere qui." La soluzione interna Contini potrebbe far comodo al Napoli sebbene sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli ci siano anche altri nomi come i più gettonati Alessio Cragno, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Benevento, e Koen Casteels, belga in forza ai tedeschi del Wolfsburg.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IEZZO SU REINA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Le recenti prestazioni fornite da Pepe Reina sembrano allontanare la ricerca di un nuovo portiere di prospetto per il calciomercato del Napoli. Intervistato da Radio Punto Zero, l'ex estremo difensore partenopeo Gennaro Iezzo ha fornito la sua opinione sui portieri del Napoli spiegando di aver ancora molto fiducia nel titolare spagnolo al di là della carta d'identità, visti i suoi 32 anni: "Sono rimasto sorpreso per la panchina di Sepe contro lo Spezia ma le scelte sono di Sarri. Posso solo dire che Sepe ha grande personalità, l'ho visto crescere, ha qualità importanti. Tra lui e Rafael scelso il primo non perché sia napoletano ma solo perché è più bravo. Reina ha commesso qualche errore ma resta un portiere di vitale importanza, è il vero leader della squadra con Hamsik." In ogni caso il Napoli si sta già guardando intorno con diversi nomi già presenti sul taccuino del ds Giuntoli.

© Riproduzione Riservata.