NAPOLI/ Calciomercato News: Giaccherini vuol lasciare dopo il mancato impiego in Coppa Italia (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GIACCHERINI VUOL PARTIRE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Oltre ad El Kaddouri e Gabbiadini, un altro giocatore azzurro che potrebbe lasciare il Napoli in quest'ultima parte della finestra di calciomercato è Emanuele Giaccherini. Arrivato in estate dal Sunderland per appena 2 milioni di euro, Giaccherini, nonostante l'infortunio patito ad inizio stagione, ha sin qui totalizzato appena 12 apparizioni tra le varie competizioni siglando un goal in Coppa Italia e proprio il suo mancato impiego in questo torneo avrebbe inasprito il rapporto col Napoli. Non essendo stato impiegato infatti nella gara contro la Fiorentina, il suo procuratore Furio Valcareggi ha spiegato a Kiss Kiss Napoli: "Ora ho capito che Giaccherini non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c’è nessuna polemica con lui ma chiederò di trovare una soluzione per andare via." Lo stesso agente di Giaccherini ha inoltre spiegato che, tra le varie ipotesi, la destinazione più probabile appare la Roma mentre sembrano tramontare le opzioni Milan e Genoa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GABBIADINI-SOUTHAMPTON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – In questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato il Napoli deve sistemare la rosa con un paio di movimenti in uscita, su tutti la cessione di Manolo Gabbiadini. Arrivato nel gennaio 2015 dalla Sampdoria, Gabbiadini a Napoli non ha saputo trovare la sua dimensione ed ora, col ritorno dall'infortunio di Milik, sembra destinato a sei mesi di panchina se non lascerà gli azzurri entro il 31. Come raccolto da La Gazzetta dello Sport, sembra ormai fatta per la cessione di Gabbiadini in Inghilterra al Southampton, pronto a versare 16 milioni di euro nelle casse partenopee più 4 milioni di bonus a seconda delle prestazioni del calciatore. Oltre a ciò, i biancorossi potrebbero pure concedere una percentuale sulla futura rivendita della punta, così da accontentare De Laurentiis che inizialmente pretendeva 25 milioni per il cartellino. Con l'uscita di Gabbiadini, diventa improbabile la partenza di Omar El Kaddouri, seguito sì da Bologna ed Empoli ma candidato a rincalzo per il reparto offensivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GIOVINCO: STO BENE AL TORONTO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Sebastian Giovinco è uno dei tanti calciatori accostati al Napoli in questa sessione di calciomercato. L'esterno d'attacco ex Juventus è in America dove gioca col club canadese del Toronto. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica è al centro di numerose voci di calciomercato tra cui anche quella di poterlo vedere in passato al Barcellona dove non è voluto andare perchè a detta sua avrebbe fatto al massimo il raccattapalle. Sull'ipotesi Napoli poi Sebastian Giovinco a Sky Sport ha voluto sottolineare: "L'Italia non mi manca, sto bene qui e per adesso non ho davvero nessuna intenzione di tornare. Da quando ho lasciato la Juventus non ho mai pensato a un altro club italiano nel quale poter giocare. Sto bene qui al Toronto". Difficile se non impossibile quindi pensare che il calciatore possa partire già in questa sessione di calciomercato e anche in estate dovrebbe rimanere in nord-America.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, EMPOLI E BOLOGNA SU EL KADDOURI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Continua a circolare il nome di Omar El Kaddouri sul calciomercato italiano. Il Napoli dovrebbe cedere il calciatore marocchino che non trova più spazio in squadra e che inoltre va in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com su di lui ci sarebbero l'Empoli e il Bologna. La squadra di Martusciello era su Jakupovic, ma visto che questa pista si è complicata in maniera seria il nuovo arrivo dovrebbe essere proprio El Kaddouri. L'Empoli infatti sembra essere in netto vantaggio sul Bologna. I felsinei devono probabilmente rimpiazzare Godfred Donsah che potrebbe presto vestire la maglia della Roma come si è detto a più riprese nella giornata di ieri. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, l'unica certezza è che Omar El Kaddouri a Napoli non dovrebbe rimanere. Attenzione anche alla Sampdoria che si era interessata in precedenza al calciatore ora in Coppa d'Africa.

