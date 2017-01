Napoli/ Calciomercato News, Cecere: Keita-Insigne, intreccio rossonero (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI CRESCENZO CECERE (ESCLUSIVA) - Risvolti di calciomercato Napoli sempre molto interessanti: la società pensa, magari a giugno, di fare un'offerta importante per prendere Mattia De Sciglio. Vedremo però se il terzino rossonero preferirà rimanere al Milan o andare in qualche altra squadra. E Keita Balde Diao, il suo arrivo sarebbe più facile nel caso di una partenza di Insigne. Faouzi Ghoulam invece resterà? Come lo stesso Kalidou Koulibaly due giocatori di valore del reparto arretrato della squadra di Maurizio Sarri. Fino a El Kaddouri che ormai sembra destinato a una partenza sicura. Per parlare di tutto questo e per un parere sulle mosse di calciomercato del Napoli abbiamo sentito il procuratore Crescenzo Cecere. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Il Napoli potrebbe prendere De Sciglio nel prossimo calciomercato? Vedremo intanto se De Sciglio preferirà rimanere al Milan, cosa assai probabile. Di certo il suo acquisto sarebbe molto azzeccato, De Sciglio è uno dei migliori difensori giovani del campionato.

Anche il Napoli su Keita Balde Diao? Questo acquisto dipenderà dall'eventuale partenza di Insigne, magari proprio verso il Milan. Potrebbe aprirsi una sorta di binario: anche i rossoneri puntano Keita considerandolo un'alternativa credibile all'acquisto di Insigne. Probabile che alla fine il fantasista resti a Napoli, e dunque quello spot sia già occupato...

A proposito di conferme: Ghoulam resterà in questa sessione di calciomercato? Ghoulam, secondo voci di calciomercato, dovrebbe aver declinato l'offerta del Napoli; può darsi che abbia voglia di giocare in altri club, sia affascinato da qualche top club europeo e magari possa sentire anche il richiamo del ritorno in Francia.

Sembra ormai certa la partenza di El Kaddouri: sarà davvero così? Sì, ormai El Kaddouri è ai margini del progetto del Napoli, di Sarri, quindi la sua partenza è ormai sicura. El Kaddouri se ne andrà.

Koulibaly partirà? Koulibaly ha dimostrato la scorsa stagione, come in questa, di essere uno dei migliori centrali del mondo. Penso che il Napoli farà di tutto per tenerlo, per evitare che vada a giocare da un'altra parte. Nella prossima sessione estiva non mancheranno le offerte... C'è da dire che il Napoli è ormai una squadra di notevole valore, nella fasi finali della Coppa Italia, nelle migliori posizioni del campionato, col desiderio di battere il Real Madrid in questa sfida di Champions così importante. E uno scudetto da conquistare come obiettivo finale di tutte queste stagioni vissute sempre da club protagonista del calcio italiano!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.