ROMA/ Calciomercato News: Clement Grenier, le cifre dell'affare!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE CIFRE DELL'AFFARE GRENIER. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – La Roma sta definendo l'arrivo di un nuovo centrocampista per questa finestra invernale di calciomercato. La Roma ha definito l'acquisto di Clement Grenier, mediano classe 1991 proveniente dai francesi dell'Olympique Lione. L'operazione di calciomercato che sta portando Grenier nella Capitale, dove è atterrato all'aeroporto di Ciampino per le 17.50 con un volo privato, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro e già nella giornata di domani dovrebbe effettuare le visite mediche alle 8 di mattina prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Roma. Capace di giocare sia da interno di centrocampo che da trequartista, il ventiseienne Grenier ha fin qui trovato poco spazio col Lione durante la stagione in corso, collezionando appena 77 minuti in 6 presenze tra campionato e coppe, ed era già stato accostato in passato a squadre italiane come anche il Milan, il Torino e l'Udinese.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SQUINZI SU DEFREL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – L'obiettivo principale individuato dalla Roma per rafforzare il proprio reparto offensivo è il francese Gregoire Defrel, di proprietà del Sassuolo. La trattativa sta andando avanti ormai da diversi giorni ma il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi ha spiegato nuovamente: "Il nostro obiettivo di calciomercato è quello di tenere tutti i nostri migliori giocatori, Defrel compreso. Nel calcio tutto può succedere, questo è ovvio, ma questa è la nostra volontà. Dico però una cosa importante: il Sassuolo non ha problemi economici e non ha alcun bisogno di cedere. Noi non vogliamo indebolirci." L'ipotesi dunque di vedere Defrel con la maglia della Roma prima della fine di questo gennaio di calciomercato inizia ad indebolirsi ma non è da escludere un colpo di coda del ds Massara, specialmente dopo l'arrivo a sorpresa di Grenier dall'Olympique Lione.

