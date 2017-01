ROMA/ Calciomercato News, Sempre più lontani gli obiettivi Jesè e Bailey. (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, JESE' E BAILEY. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – In questa finestra di calciomercato invernale la Roma, prima di individuare in Defrel del Sassuolo l'obiettivo principale, è stata a lungo alla ricerca di un nuovo attaccante esterno per ovviare alla partenza momentanea di Salah, ancora impegnato in Coppa d'Africa, e quella di Iturbe, passato al Torino. Tra i vari nomi accostati ai giallorossi in questa direzione c'era quello dello spagnolo Jesè Rodriguez, in uscita dal Psg dopo una prima parte di stagione non semplice ed inseguito all'arrivo del tedesco Draxler. Secondo quanto rivelato dal portale Gianlucadimarzio.com, il Las Palmas sarebbe tornato a fare sul serio coi francesi dopo che la trattativa si era arenata per problemi economici, mentre il Middlesbrough rimane attento alla situazione. Un altro su cui la Roma non potrà puntare è Leon Bailey, ala giamaicana del Genk in procinto di trasferirsi al Bayer Leverkusen, come confermato dal tecnico Schmidt in conferenza stampa: "Bailey sta effettuando le visite mediche, le probabilità che giochi con noi quindi non sono poche."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KESSIE PER L'ESTATE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – La Roma ha intenzione di trovare un nuovo centrocampista per aumentare la qualità della propria mediana in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il nome forte su cui lavorano i giallorossi è quello di Franck Kessie, ivoriano di proprietà dell'Atalanta. La Roma avrebbe già preparato la strategia per arrivare al ventenne: pur di aggiudicarsi Kessie, la società di Pallotta è pronta a mettere sul piatto una proposta da 25 milioni di euro più i cartellini di Tumminello e di Marchizza, giocatori del vivaio romanista. La mossa della Roma è dovuta alla forte concorrenza di altre squadre come la Juventus e soprattutto il Paris Saint-Germain, spingendo quindi i giallorossi a tentare di strappare immediatamente l'accordo per poi portare Kessie nella Capitale in estate.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NUOVO INCONTRO PER DEFREL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – La Roma è alla ricerca di un calciatore importante per il reparto offensivo e probabilmente arriverà qualcuno in questa sessione di calciomercato di riparazione. Il nome importante fatto in questi ultimi giorni è quello di Gregoire Defrel del Sassuolo. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che oggi, venerdì 27 gennaio 2017, ci sarà un nuovo incontro tra il Sassuolo e la Roma per il calciatore. Si parla di un'offerta di dieci milioni di euro più i cartellini dei giovani Marco Tumminello e Luca Pellegrini. Mohamed Salah è andato avanti in Coppa d'Africa con il suo Egitto e come capita spesso potrebbe subire un calo di condizione al suo rientro in Italia. La Roma è troppo vicina alla Juventus per mollare proprio ora e quindi c'è necessità di accellerare per prendere un attaccante. Il nome di Gregoire Defrel sembra essere davvero quello giusto che metterebbe d'accordo tutti anche perchè in grado da fare da vice Edin Dzeko come prima punta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AG.DONSAH: INCONTRO COI GIALLOROSSI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Dopo tante trattative di calciomercato la Roma ha deciso di andare a contattare il Bologna per un calciatore di quantità e qualità cone Godfred Donsah. Il ragazzo è un'incontrista di centrocampo e anche abile a saltare l'uomo e puntare la porta. Ne ha parlato il suo agente Olivier Arthur ai microfoni di PagineRomaniste.com: "Sono in Italia per incontrare la Roma che ha già parlato con il mio socio italiano. Incontrerò forse anche il Bologna. Non ho parlato nelle ultime ore con Godfred Donsah che al momento è concetrato sulla partita contro il Cagliari. Penso che però sarebbe molto felice di questa soluzione". Il calciatore ghanese nonostante sia un classe 1996 è da molto tempo nel calcio italiano. E' stato pescato dal Palermo nelle giovanili del Dc United Agogo nell'estate 2012. Dopo aver giocato con Verona e Cagliari ha dimostrato grandissima qualità con il Bologna prendendo le chiavi del centrocampo felsineo in mano dopo la partenza di Amadou Diawara che è volato in estate per giocare al Napoli.

© Riproduzione Riservata.