FIORENTINA, CALCIOMERCATO NEWS, IL SALUTO AMARO DI MAURO ZARATE - Il calciomercato della Fiorentina si muove soprattutto in uscita in queste ultime ore, con l'attaccante Mauro Zarate pronto a salutare la società viola per il trasferimento al Watford. L'ex stella della Lazio ha salutato così i tifosi della Fiorentina: "Le parole sono niente in confronto a tutte le emozioni che ho provato e porterò nel cuore. Mi sento solo di dire 'grazie Firenze'. E' con l'amaro in bocca che lascio questa bellissima città che mi ha accolto come un figlio, protetto e coccolato in questo periodo difficile. Ora non è il momento di polemiche inutili, ma vista la situazione di questi mesi ho dovuto mollare il colpo e cambiare rotta. Spero solo di avervi dimostrato nelle pochissime occasioni che ho avuto in campo almeno la metà di quanto voi avete donato a me! Grazie Firenze, grazie tifosi viola". Mauro Zarate mastica amaro, è chiaro che il calciatore dei toscani avrebbe voluto ritagliarsi uno spazio maggiore tra gli undici viola sul rettangolo verde. Cio non è accaduto e a suo malgrado, come ha scritto sul proprio profilo Instagram, ha deciso di cambiare maglia.

