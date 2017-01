GENOA, CALCIOMERCATO NEWS, VIA LIBERA DAL CROTONE PER PALLADINO - Ore cruciali per il ritorno di Raffaele Palladino al Genoa, pronto a rivestire la maglia del club più antico di Italia. L'operazione è in dirittura d'arrivo, ma l'attaccante sarà ancora a disposizione di Davide Nicola per la sfida di domani pomeriggio tra il Crotone e l'Empoli. I calabresi non vogliono ostacolare le volontà del giocatore e hanno dato l'ok al suo trasferimento in Liguria per sei mesi. Ciò che galvanizza Raffaele Palladino è la possibilità di entrare successivamente nello staff tecnico genoano, con un'opzione sul contratto che può garantirgli tale soluzione. Il Crotone aveva chiesto Ninkovic in cambia di Palladino, ma il Genoa ha rilanciato con una controproposta, rappresentata da Gakpè e Cofie. I due calciatori approderebbero alla corte di Davide Nicola con la formula del prestito. Nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca decisiva, in ogni caso non dovrebbero esserci problemi affinchè la trattativa abbia un buon esito.

GENOA, CALCIOMERCATO NEWS, OCAMPOS VERSO MILANO E PALLADINO PRONTO AL RIENTRO - Calciomercato come di consueto scoppiettante in casa Genoa, col presidente Preziosi che lavora per completare la squadra. La giornata odierna potrebbe rivelarsi decisiva per quanto concerne il futuro di Lucas Ocampos, ormai sempre più vicino all'approdo al Milan. Contatti frequenti tra Adriano Galliani e il patron del Genoa, ci sono tutti i presupposti affinchè la trattativa possa decollare. C'è anche l'ok dell'Olympique Marsiglia, squadra che detiene il cartellino dell'attaccante. Chi va e chi viene, il grifone è pronto a cautelarsi con una vecchia conoscenza. Si tratta del trentaduenne Raffaele Palladino, attualmente in forza al Crotone. Ivan Juric lo conosce molto bene e avrebbe dato il suo assenso. Si lavora con la società calabrese per un accordo: la squadra di Nicola avrebbe chiesto Ninkovic in cambio, mentre i liguri sarebbero propensi ad inserire nell'operazione il cartellino di Gakpè.

