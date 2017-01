INTER/ Calciomercato News: clamoroso scambio con l'Atletico Madrid!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SCAMBIO VRSALJKO-BROZOVIC. ULTIME NOTIZIE – Il calciomercato in entrata dell'Inter lascia poche speranze di vedere qualche volto nuovo tra i nerazzurri da qui alla fine della sessione. Tuttavia, secondo quanto raccolto in esclusiva da Interlive.it, non è da escludere un sacrificio per arrivare al terzino sinistro sognato. Stiamo parlando di Sime Vrsaljko, esterno croato passato dal Sassuolo all'Atletico Madrid la scorsa estate ma poco soddisfatto dell'approccio avuto in Spagna ed ora seguito pure dalla Juventus. Stando ai rumors, dopo la proposta di prestito respinta dagli iberici, l'idea del tecnico dei Colchoneros, l'ex interista Simeone, sarebbe quella di proporre uno scambio tra Vrsaljko ed un altro croato, il nerazzurro Marcelo Brozovic. Difficile però che questa pista venga percorsa per una questione numerica: mister Pioli non si può infatti privare di un altro centrocampista in seguito alle cessioni di Felipe Melo al Palmeiras e di Assane Gnoukouri all'Udinese.

MARINO SU MESSI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Si sa che il calciomercato è imprevidibile ed in orbita nerazzurra nelle scorse settimane è circolata l'ipotesi di vedere Lionel Messi con la maglia dell'Inter. Il numero 10 argentino non sembra infatti vicino all'intesa per il rinnovo con il Barcellona e di questa situazione ha parlato l'esperto Pierpaolo Marino per Sky Sport, paragonando la vicenda a quella che portò Maradona al Napoli: "Quando un giocatore ha una frizione col Barcellona, il Barcellona dimostra di avere poca pazienza; è un fatto storico, ricordate Diego Armando Maradona litigò con Joan Gaspar. La famiglia sta spingendo Messi lontano da un club che non lo ha tutelato tantissimo quando è sorta la questione fiscale. L'Inter, poi, ha i mezzi per poterlo fare ed è in pole position."

