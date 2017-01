Inter/ Calciomercato News, 3 club su Biabiany e c'è pure l'Atalanta!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BIABIANY ADDIO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Come ampiamente spiegato dal direttore sportivo Piero Ausilio, l'Inter deve sistemare la propria rosa attraverso qualche cessione prima della chiusura del calciomercato. Sul piede di partenza ci sono vari elementi soprattutto in difesa, come Ranocchia e Santon, ma pure nel reparto offensivo potrebbe esserci un addio. Tra i nerazzurri infatti c'è il francese Jonathan Biabiany che ha trovato molto poco spazio nella prima parte della stagione finendo col guardarsi intorno in attesa di proposte interessanti. Dopo i rumors che lo volevano in Cina, magari all'altra squadra di Suning ovvero il Jiangsu, su Biabiany si registra l'interesse di tre squadre in particolare: il Bologna, dove ritroverebbe Donadoni dopo Parma, il Chievo ed il Genoa, specie se dovesse perdere Ocampos in direzione Milan. Nelle scorse ore si sarebbe fatta avanti pure un'altra pretendente per Biabiany, ovvero l'Atalanta di Gasperini.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, I NERAZZURRI VOGLIONO ''SPOSTARE'' CAPRARI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – L'Inter lavora anche al calciomercato dei suoi giovani parcheggiati in diversi club in Serie A e B. Tra questi c'è sicuramente Gianluca Caprari che l'Inter ha acquistato nel calciomercato estivo proprio dal Pescara e che però il club meneghino vorrebbe ''spostare'' parcheggiandolo in un altro club di livello per fargli trovare più continuità. Per il calciatore sono arrivate tre offerte importanti da Atalanta, Chievo Verona e Sampdoria come riporta Sky Sport, ma il club abruzzese si oppone a lasciar partire il calciatore. La squadra più interessata al calciatore sarebbe l'Atalanta, che sarebbe la destinazione più gradita dall'Inter perchè sicuramente piazza più competitiva per il calciatore. Staremo a vedere cosa accadrà. Quest'anno Gianluca Caprari ha segnato quattro reti in diciannove presenze, ma rimane comunque il dubbio per l'Inter legato al fatto che il Pescara vive comunque una stagione priva di grandi ambizioni con una retrocessione che sembra ormai diventata quasi automatica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, JOVETIC: SPERO IL SIVIGLIA MI RISCATTI! ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Stevan Jovetic è passato in questa sessione di calciomercato di gennaio dall'Inter al Siviglia in prestito con diritto di riscatto. Entrato in campo e tornato al gol il talento ex Fiorentina e Manchester City torna a parlare del suo futuro. Il calciatore infatti non vuole tornare all'Inter come probabilmente da Milano sperano di aver chiuso definitivamente una pratica che negli scorsi mesi era diventata piuttosto pesante. Della situazione ha parlato lo stesso interessato Stevan Jovetic ai microfoni di El Desmarque, sottolineando: "Mi sento come se fossi qui da un paio di mesi non da due settimane. La verità è che io voglio ringraziare davvero tutti per avermi portato qui. Io sto bene qui anche se la verità è che sono solo in prestito per sei mesi con opzione per l'acquisto. Sono molto felice e sarei davvero entusiasta di rimanere". Probabile che le due società a breve possano tornare a sentirsi.

