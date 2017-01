INTER/ Calciomercato News: scontro col Milan per Barella!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DERBY PER BARELLA. – L'acquisto di Roberto Gagliardini dall'Atalanta in questa finestra di calciomercato rappresenta un chiaro segnale per l'Inter di voler puntare molto sull'italianità in futuro. In questa direzione, i nerazzurri hanno messo da tempo gli occhi su Nicolò Barella, diciannovenne di proprietà del Cagliari. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, per il centrocampista classe 1997 potrebbe aprirsi un vero e proprio derby di mercato con il Milan. Stando ai rumors, i prossimi dirigenti rossoneri Fassone, ex interista, e Mirabelli avrebbero già preso i primi contatti con il direttore sportivo del club sardo che però avrebbe risposto picche, consapevole del lungo contratto di Barella coi rossoblu. L'Inter potrebbe però avere una corsia preferenziale inserendo nell'operazione il giovane attaccante Gaston Camara, ora in Serie B al Benevento.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NOSOTTI SUI CINESI. – La grande disponibilità economica della nuova proprietà cinese del gruppo Suning consente all'Inter di pensare a grandi nomi in vista della prossima estate di calciomercato. Intervenuto a Sky Sport, Marco Nosotti ha analizzato l'arrivo dei cinesi alla guida dell'Inter e dei cugini del Milan evidenziando una differenza sostanziale: "Il Milan è uno dei club italiani più conosciuti, grazie ai precedenti grandi successi. Però attenzione, l’Inter è in una situazione diversa, l’amministratore delegato, Ming Zheng, è uno che ha studiato in Europa, conosce le leggi di mercato, sta costruendo una squadra per il futuro. Per quanto riguarda il Milan siamo in mano ad un fondo con adesioni di diverse persone, vediamo che squadra di governo metteranno insieme, ma i cinesi tracceranno solo le linee guida."

