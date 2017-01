JUVENTUS/ Calciomercato News, braccio di ferro su Kolasinac: la Juve si "arrende"...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOLASINAC A GIUGNO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – La notizia dell'addio di Patrice Evra, ormai passato all'Olympique Marsiglia, ha spinto la Juventus a rivedere i propri piani di calciomercato per questa finestra invernale. Il nome più gettonato in orbita bianconera resta quello del bosniaco Sead Kolasinac, di proprietà dello Schalke 04, ma appare inutile il rilancio della Juventus avvenuto nelle scorse ore. Il giocatore infatti sarà trattenuto dal club di Gelsenkirchen fino al termine della stagione in corso a causa dell'infortunio capitato a Baba proprio in quella zona del campo. Visto il contratto in scadenza a giugno 2017 però, Kolasinac è già stato bloccato dalla Juventus per l'estate quando cioè si libererà a parametro zero per approdare a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KEAN SODDISFATTO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – La Juventus è diventata famosa negli ultimi anni per aggiudicarsi con largo anticipo rispetto alla concorrenza i giovani di talento in fase di calciomercato oltre che a puntare sui ragazzi del proprio vivaio. L'ultimo che si sta affermando in questo senso è il classe 2000 italoivoriano Moise Kean di cui ha parlato il fratello Giovanni per Tuttojuve.com: "A chi si ispira? Ha sempre avuto una predilezione per Mario Balotelli, a livello di gioco è sempre stato il suo idolo. Si è ispirato molto a lui come stile di gioco, ma non disdegna nemmeno Thierry Henry. Carriera iniziata ad Asti? Ha giocato molto poco qui, poi è stato prelevato al Torino dove ha giocato per circa quattro anni al Toro, ma alla fine è stato acquistato dalla Juventus. Reazione? I bianconeri lo hanno cercato fin dal suo secondo anno in granata, ma noi abbiamo sempre rifiutato. I rapporti sono cominciati ad essere stretti quando, dopo mio cugino, arrivai io in bianconero. E alla fine decidemmo di portare anche Moise. Aveva tredici anni quando è sbarcato alla Juve."

