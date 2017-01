JUVENTUS/ Calciomercato News, spunta Paredes al posto di Luiz Gustavo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NIENTE LUIZ GUSTAVO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha rinforzato il proprio centrocampo con l'acquisto di Rincon dal Genoa ma sembra che il venezuelano non soddisfi completamente i bisogni del club. I bianconeri stanno infatti cercando da diverso tempo un nuovo mediano di livello internazionale che migliori la manovra ed uno dei nomi più caldi accostati alla Juventus è quello di Luiz Gustavo, di proprietà del Wolfsburg. Il brasiliano piaceva molto pure all'Inter e si parla di un interesse del Milan per giugno ma è ormai certo che il trentenne non approderà a Torino. Stando alle indiscrezioni, i tedeschi avrebbero respinto l'offerta della Juventus di prestito con diritto di riscatto da 15 milioni di euro visto che il Wolfsburg non accetta altre soluzione se non la cessione a titolo definitivo. Molto probabile a questo punto che l'altro verdeoro Hernanes resti in bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INTERESSE PER PAREDES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – La Juventus sta cercando a tutti i costi di trovare un nuovo mediano prima della chiusura della finestra di calciomercato invernale. Gli obiettivi principali, come il brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg o Rodrigo Bentancur del Boca Juniors, sembrano al momento inarrivabili a causa del volere dei rispettivi club di trattenerli spingendo i bianconeri a guardarsi altrove. Nelle scorse ore è circolata un'interessante indiscrezione di calciomercato riguardante un interesse sotto traccia della Juventus per Leandro Paredes, di proprietà della Roma. La scorsa estate il trasferimento di Pjanic dalla Capitale a Torino aveva fatto molto discutere soprattutto i tifosi giallorossi vista la rivalità con i bianconeri e questa suggestione a proposito dell'argentino trova per ora conferma solamente nella misura in cui l'avventura di Paredes con la Roma sembra destinata a terminare entro la fine della stagione.

