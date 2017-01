LAZIO / Calciomercato News, sfuma l'ipotesi Cerci: il giocatore resta in Liga

LAZIO, CALCIOMERCATO NEWS: SFUMA L'IPOTESI ALESSIO CERCI, IL GIOCATORE RESTA IN LIGA - Le ore che separano la Lazio dal gong finale del calciomercato si assottigliano ora dopo ora. Così diminuiscono le possibilità di rivedere in Italia Alessio Cerci. Proprio così, mancano appena tre giorni alla fine del mercato e sono davvero poche le possibilità rivedere l'ex esterno del Milan nel nostro campionato. Secondo quanto rivelato dai media spagnoli, le offerte ricevute per Cerci non sono state ritenuto all'altezza dall'Atletico Madrid. La conferma arrivare direttamente da uno dei protavoce del club: “Cerci non dovrebbe partire a gennaio, a meno che non arrivi un’offerta interessante sia per lui che per noi”. Eppure ad inizio gennaio sembrava davvero fatta per il ritorno in Italia di Alessio Cerci, su cui si era fiondato il Bologna. Il giocatore e il club non hanno trovato l'intesa coi felsinei, mentre il discorso cambia per quanto riguarda l'interesse della Lazio, che ha deciso di non fare movimenti di rilievo sul calciomercato. L'affare sembra arenato dunque, ma potrebbe comunque decollare nelle ultime ore se uno tra Djordjevic e Kishna dovesse lasciare la Lazio. Federico Pastorello, l'agente del giocatore, continua a lavorare sotto traccia per tenere viva questa ipotesi.

