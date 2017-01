Milan/ Calciomercato News, Non solo Ocampos, a giugno duello con la Juve per Keita (oggi, ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KEITA PER GIUGNO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – In queste ultime battute della sessione invernale di calciomercato il Milan sta cercando di trovare un nuovo esterno offensivo ed infatti si trova ad un passo dall'acquisto di Lucas Ocampos dal Genoa aspettando il via libera dell'Olympique Marsiglia, titolare del cartellino. L'arrivo dell'argentino non preclude però eventuali grandi operazioni per la finestra estiva, quando cioè saranno disponibili i fondi del nuovo gruppo cinese di Sino Europe Sports. L'obiettivo più caldo per i rossoneri in questo senso rimane Keita Balde Diao, in uscita dalla Lazio vista la mancata intesa sul rinnovo per il contratto in scadenza nel giugno del 2018. Tuttavia, se il Milan vorrà davvero offrire i 20 milioni di euro necessari per trattare col patron Lotito dovrà pure fare i conti con la concorrenza della Juventus, anch'essa interessata al senegalese.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCAMPOS A PARTE IN ATTESA DEL MARSIGLIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Il Milan cerca ancora un esterno di livello nella sessione di calciomercato di gennaio. Adriano Galliani non si è nascosto, sottolineando che l'obiettivo numero uno dei rossoneri rimane Lucas Ocampos del Genoa. Arrivano delle notizie che sono piuttosto positive per il Milan e che danno delle indicazioni piuttosto precise. Lucas Ocampos si è allenato ieri a parte con il club grifone che aspetta solo l'ok dell'Olympique Marsiglia per lasciarlo partire. Va ricordato che il calciatore è in prestito al Genoa dai transalpini e che per muoversi c'è ovviamente bisogno di una nuova trattativa proprio tra il Marsiglia e il Milan. Ocampos poi si adatterebbe perfettamente ai moduli di Vincenzo Montella che nel 4-3-2-1 potrebbe schierarlo indifferentemente a destra o a sinistra. Ocampos è un calciatore tecnico e sicuramente darebbe ancora maggiori alternative al tecnico campano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GIOVANI IN USCITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Il Milan completerà questa campagna di calciomercato di gennaio con alcuni colpi in uscita che riguarderanno diversi giovani. Ieri è arrivata l'ufficialità della cessione in prestito di Ivan Francesco De Santis alla Paganese. Questi è un difensore classe 1997 che passa quindi al club campana che milita in Lega Pro provenendo dal Catania dove era parcheggiato. L'altro calciatore con le valigie in mano è Rodrigo Ely. Dopo alcune stagioni incoraggianti in Serie B e il ri-acquisto dall'Avellino al quale il Milan lo aveva ceduto il difensore è tornato in rossonero per debuttare da titolare con Sinisa Mihajlovic e poi sparire completamente dalla circolazione. Visto che il calciatore è un classe 1993 il Milan non vorrebbe depauperare questo patrimonio si pensa quindi di mandarlo a giocare in prestito. Secondo quanto riporta Milan Tv ci sarebbe stata una brusca frenata nella trattativa di calciomercato con l'Alaves e che il centrale ora sia nel mirino del Crotone. Il Milan però preferirebbe cedere il ragazzo in Spagna.

