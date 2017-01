NAPOLI/ Calciomercato News: Gabbiadini come Zaza...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PARERE DI ANTONELLI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Nonostante l'arrivo di Pavoletti dal Genoa, la finestra di calciomercato vissuta dal Napoli è stata tutt'altro che serena tra le voci sui rinnovi e le difficili cessioni. Intervistato da Radio Crc, l'operatore di mercato Stefano Antonelli ha analizzato la situazione partenopea: "Il mercato ha detto che sono aumentato i soldi, alcune situazioni sono un po' dopate. La situazione legata a Gabbiadini è simile a quella di Zaza. L'attaccante del Napoli probabilmente non avrà le doti del leader, però ha una buona media gol/partite giocate. Le squadre però non vanno oltre l'ipotesi del prestito, una strada non che il Napoli non vuole praticare. C'è solo il Southampton che ha offerto una parte fissa di 16 più quattro bonus da un milione ciascuno. 18 milioni non sono facili da prendere, al momento, a tre, quattro giorni lavorativi dalla chiusura del mercato la trattativa che porterebbe Gabbiadini al Southampton sarebbe da ottimizzare. C'è anche una bozza di accordo tra il calciatore e gli inglesi sul contratto. Giaccherini? Secondo me andrà via, magari potrà cederlo alla Fiorentina."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, EL KADDOURI PER L'EMPOLI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – La situazione di Gabbiadini non è l'unica operazione di calciomercato in uscita da risolvere per il Napoli prima della fine della sessione di mercato. Sul piede di partenza in casa azzurra c'è infatti da tempo il marocchino Omar El Kaddouri, ancora impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. Secondo le indiscrezioni, El Kaddouri, dopo aver trovato molto poco spazio nella prima parte di stagione, sarebbe vicinissimo al trasferimento in toscana all'Empoli. La squadra allenata da Martusciello sarebbe dunque riuscita a battere la concorrenza di altre formazioni come il Bologna in Italia ed i francesi del Nizza di Balotelli all'estero. Ora rimangono solamente da definire gli ultimi dettagli affinchè El Kaddouri possa trasferirsi a titolo definitivo all'Empoli dopo le varie esperienze vissute in prestito lontano da Napoli.

