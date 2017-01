NAPOLI/ Calciomercato News: Ghoulam tentazione Bayern!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL RINNOVO DI GHOULAM. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Oltre ad eventuali rinforzi e possibili cessioni, in casa Napoli ci sono tante situazione interne da risolvere prima della fine della sessione di calciomercato invernale. In particolare, i partenopei sono al lavoro per rinnovare il contratto di diversi giocatori tra cui quello dell'algerino Faouzi Ghoulam, di ritorno dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione con la sua Nazionale. Il contratto di Ghoulam scadrà nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione, e la volontà del Napoli sarebbe quella di prolungare il rapporto col giocatore ma il suo entourage starebbe incontrando una certa distanza rispetto all'adeguamento dell'ingaggio annuale richiesto, dato che ora guadagna 900 mila euro a stagione. Se le parti non dovessero raggiungere l'intesa, Ghoulam sarà pronto ad ascoltare, ed accettare, le offerte provenienti dall'estero dove piace sia al Psg ma anche soprattutto al Bayern Monaco di mister Ancelotti.

AURIEMMA SU GIACCHERINI E GABBIADINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – In uscita dal Napoli prima della fine di questo gennaio di calciomercato ci sono due giocatori in particolare, Manolo Gabbiadini ed Emanuele Giaccherini. Entrambi i calciatori non hanno avuto l'impatto sperato con l'ambiente partenopeo non trovando lo spazio migliore per esprimersi in campo e di loro due ha parlato il giornalista Raffaele Auriemma per Radio Crc: "Gabbiadini potrebbe non essere convocato con il Palermo, si tratterebbe di buon senso dato che quasi certamente la prossima settimana l'attaccante cambierà squadra. Discorso diverso per Giaccherini, che vorrebbe andar via, anche se Giuntoli ha spiegato al suo procuratore che il Napoli non lo cede. Nei grandi club i giocatori devono farsi trovare pronti e non giocare sempre."

