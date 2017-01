NAPOLI/ Calciomercato News: le spine Insigne e Ghoulam e le frecciate di Sarri

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GIACCHERINI RIMANE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Nel corso di questa sessione di calciomercato invernale sembrava che il Napoli dovesse salutare uno degli elementi acquistati appena la scorsa estate. Il centrocampista Emanuele Giaccherini, arrivato per 2 milioni di euro dal Sunderland, non ha trovato molto spazio con i partenopei dall'inizio della stagione ed il suo procuratore Valcareggi ha esternato apertamente tutto il suo dissenso sulla gestione dell'assistito. Le pretendenti per Giaccherini, jolly tattico capace di essere schierato in diversi ruoli del campo, non mancano con Milan, Genoa e Roma attenti alla sua situazione ma per lui si profila la permanenza in azzurro. Il Napoli non si vuole privare di un elemento di qualità come Giaccherini per poi buttarsi sul mercato in cerca di un sostituto dato che nella seconda parte della stagione si trova ancora ad affrontare 3 competizioni differenti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA FRECCIATA DI SARRI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Il Napoli ha provato a rinforzarsi in questo gennaio di calciomercato ma per gli azzurri la finestra invernale è stata tutt'altro che serena. I partenopei sono stati infatti più volte distratti dalle voci riguardanti i rinnovi dei contratti, come quelli di Insigne e Ghoulam, o le parole dei procuratori che lasciavano intendere di pensare ad altre sistemazioni per i propri assistiti, in particolare quelle recenti di Furio Valcareggi, agente di Giaccherini. Nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Palermo, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri si è espresso così al riguardo: "Un agente di alto livello non lo fa, non va a toccare gli equilibri di una squadra e non tocca la professionalità di altre persone. Sarebbe come se un allenatore se la prendesse con un procuratore se gioca male..."

